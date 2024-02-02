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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۱

طوفان شن در محور انار به یزد یک قربانی گرفت

طوفان شن در محور انار به یزد یک قربانی گرفت

یزد- طوفان شن که امروز در محور انار به یزد و بالعکس سبب کاهش شدید دید افقی شده بود، عامل تصادف و جان باختن یک نفر در این سانحه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع طوفان شن، عصر جمعه در جاده انار به یزد سه دستگاه خودرو تریلی و سواری با یکدیگر برخورد کردند.

در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند و یک نفر نیز در محل حادثه جان باخت.

کد مطلب 6012530

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