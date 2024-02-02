طوفان شن در محور انار به یزد یک قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع طوفان شن، عصر جمعه در جاده انار به یزد سه دستگاه خودرو تریلی و سواری با یکدیگر برخورد کردند.

در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند و یک نفر نیز در محل حادثه جان باخت.