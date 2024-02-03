مربی برزیلی جایگزین پیروانی در کادر فنی استقلال خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در پایان رقابت‌های نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال با کسب ۸ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار گرفت. پس از پایان مسابقات، امیرحسین پیروانی دستیار سید سیروس پور موسوی سرمربی این تیم به دلیل مسائل شخصی از حضور در کادر فنی آبی‌های خوزستان کناره‌گیری کرد.

پس از آن مدیران باشگاه استقلال خوزستان با گزینه‌های مدنظر پور موسوی برای جایگزینی پیروانی وارد مذاکره شدند و در نهایت «مارکو» مربی برزیلی که پیش از این سابقه همکاری با پور موسوی در تیم جوانان ایران را داشت به جمع کادر فنی این تیم اضافه شد.

مارکو سابقه کار در تیم ملی کویت، باشگاه‌های لیگ امارات، الزمالک مصر را داشته است.