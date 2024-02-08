  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

نقل و انتقالات لیگ بیست و سوم؛

استقلال خوزستان علاقه ای به جذب مهاجم پرسپولیس ندارد

استقلال خوزستان علاقه ای به جذب مهاجم پرسپولیس ندارد

مسوولان باشگاه استقلال خوزستان علاقه ای به جذب مهاجم خارجی تیم فوتبال پرسپولیس ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر را با کسب ۸ امتیاز و قرارگیری در رده شانزدهم جدول به پایان رساند.

در پایان نیم فصل مدیران باشگاه استقلال خوزستان در تلاش برای جذب نفرات مدنظر سید سیروس پور موسوی هستند و از همین رو دو بازیکن خارجی جذب این تیم شدند.

روز گذشته خبرهایی مبنی بر مذاکره مدیران این باشگاه با «نبیل باهویی» مهاجم سوئدی - مراکشی تیم پرسپولیس در صفحات مجازی منتشر شد که این موضوع صحت ندارد و استقلالی‌ها خواهان جذب باهویی نیستند.

لازم به ذکر است که پرسپولیسی‌ها علاقه مند به جذب جواد آقایی پور مهاجم استقلال خوزستان بودند که به دلیل رقم بالای رضایت‌نامه این بازیکن حضور آقایی پور در پرسپولیس منتفی شد.

کد مطلب 6018478
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لورنوف خیلی عالی وبهترین خرید پرسپولیس بود منتهی مبلغی که برا آقاییپور گذاشتند عادلانه نیست وخیلی بالاست
    • عشق است استقلال IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اگه باهویی خوب بود خودشون نگرش میدارن میخوان این بابا رو به تیم اس اس خوزستان بندازن ،تیم به این نوع بازیکن نیاز نداره،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها