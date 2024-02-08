استقلال خوزستان علاقه ای به جذب مهاجم پرسپولیس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر را با کسب ۸ امتیاز و قرارگیری در رده شانزدهم جدول به پایان رساند.

در پایان نیم فصل مدیران باشگاه استقلال خوزستان در تلاش برای جذب نفرات مدنظر سید سیروس پور موسوی هستند و از همین رو دو بازیکن خارجی جذب این تیم شدند.

روز گذشته خبرهایی مبنی بر مذاکره مدیران این باشگاه با «نبیل باهویی» مهاجم سوئدی - مراکشی تیم پرسپولیس در صفحات مجازی منتشر شد که این موضوع صحت ندارد و استقلالی‌ها خواهان جذب باهویی نیستند.

لازم به ذکر است که پرسپولیسی‌ها علاقه مند به جذب جواد آقایی پور مهاجم استقلال خوزستان بودند که به دلیل رقم بالای رضایت‌نامه این بازیکن حضور آقایی پور در پرسپولیس منتفی شد.