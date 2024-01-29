دستیار پورموسوی شنبه معرفی خواهد شد/ رایزنی برای حضور مربی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر با کسب تنها ۸ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفت و عملکرد خوبی را از خود نشان نداد. پس از پایان مسابقات نیم فصل اول، امیرحسین پیروانی به دلیل برخی از مشکلات شخصی تصمیم به جدایی از کادر فنی این تیم گرفت و تا به امروز دوشنبه ۹ بهمن هنوز دستیار سید سیروس پور موسوی مشخص نشده است.

پور موسوی لیستی از مربیان ایرانی و خارجی را به مدیران استقلال خوزستان داده است اما هنوز موافقت نهایی صورت نگرفته، از این رو مدیران این باشگاه مذاکراتی خوبی را با گزینه خارجی مدنظر پور موسوی داشته‌اند اما هنوز تأیید نهایی را از این فرد نگرفته‌اند.

استقلالی‌ها تا پایان هفته مربی جدید تیم خود را انتخاب خواهند کرد و معرفی از فرد جدید نیمکت استقلال خوزستان روز شنبه یا یکشنبه هفته آینده خواهد بود.