امدادرسانی به ۷۶۰۰ نفر در عملیات جوی ۳ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات، با اشاره به بارش برف و باران و اقدامات امدادی هلال احمر از یازدهم تا چهاردهم بهمن، با بیان اینکه ۲۶ استان کشور متأثر از برف و کولاک بودند، گفت: با توجه به بارش‌های برف و باران در ۳ روز گذشته، ۲۶ استان‎ و ۱۱۵ منطقه (شامل ۱۱۳ محور کوهستانی و ۲ منطقه عشایر نشین)، نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در این مدت زمان به ۷۶۹۶ حادثه‌دیده امدادرسانی کردند، افزود: امدادگران برای ۲۴۵۴ نفر اسکان اضطراری فراهم کردند. ۴ نفر را به مناطق امن و ۱۱ نفر را به مراکز درمانی منتقل کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ۲۸۷ تیم عملیاتی، شامل ۱۱۴۰ نفر امدادگر، در عملیات رهاسازی ۶۸۹ دستگاه خودرو از برف شرکت کردند.

محمودی گفت: در این مدت زمان، ۱۶۰۷ تخته پتو، ۴۷۰ بسته غذایی، ۱۷۸ بطری آب معدنی، ۱۳۹۸ قوطی کنسروجات، ۸۴۰ قرص نان، ۱۰ کیلوگرم خرما و ۴۵۹ بسته بیسکوئیت توزیع شد.