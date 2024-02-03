به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ در گروه C قرار گرفت و در مرحله گروهی رو در روی تیم‌های ملی فلسطین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی رفت که شاگردان امیر قلعه نویی توانستند هر ۳ دیدار خود را با پیروزی پشت سر بگذارند و با کسب ۹ امتیاز کامل گام به مرحله حذفی بگذارند.

ایران در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم ملی سوریه رفت و در حالی که کسی انتظار نداشت تا شاگردان امیر قلعه نویی در این بازی برای کسب پیروزی به دردسر بیافتند اما روند بازی به گونه‌ای پیش رفت که حتی احتمال حذف ایران هم وجود داشت اما خوشبختانه ملی‌پوشان کشورمان با درخشش علیرضا بیرانوند توانستند در ضربات پنالتی خوش بدرخشند و حریف را ۵ بر ۳ شکست بدهند و گام به مرحله یک چهارم نهایی بگذارند.

ایران در حالی سوریه را در ضربات پنالتی شکست داد که تاکنون تیم ملی کشورمان موفق به شکست تیمی در ضربات پنالتی نشده بود و با پیروزی در این بازی علاوه بر گرفتن جواز حضور در مرحله بعد یک طلسم شکنی نیز انجام داد.

ملی‌پوشان کشورمان در حالی امروز شنبه ۱۴ بهمن و در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی ژاپن خواهند رفت که در تاریخ این مسابقات ۴ بار با هم رودررو شده اند که دو پیروزی سهم ژاپن و دو بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. علاوه بر این، ایران در این ۴ بازی ۴ بار دروازه خود را باز شده دیده اما نتوانسته حتی یک گل به ژاپن بزند.

ملی‌پوشان کشورمان اگر بتوانند امروز ژاپن را شکست دهند علاوه بر اینکه رکورد بدون پیروزی برابر این تیم در جام ملت‌های آسیا را از بین خواهند برد، می‌توانند با گلزنی برابر این تیم طلسم کلین شیت های ژاپن برابر ایران را هم بشکنند.

نکته دیگر در مورد تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا این است که مهدی طارمی تاکنون در ۹ بازی تیم ملی را در ادوار جام ملت‌های آسیا همراهی کرده که ثمره آن کسب ۷ پیروزی و دو تساوی بوده و ایران شکستی را با طارمی متحمل نشده است. در دوره گذشته مسابقات هم در مرحله نیمه نهایی که ایران و ژاپن به مصاف هم رفتند، مهدی طارمی در ترکیب تیم ملی حضور نداشت و ایران آن بازی را با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کرد.

طارمی دیدار امروز را هم به دلیل محرومیت از دست داده است و ملی‌پوشان کشورمان می‌توانند با پیروزی برابر ژاپن و عملکرد درخشانی که از خود نشان خواهند داد، جای خالی ستاره ایران را در این بازی پر کنند و این طلسم را هم بشکنند.