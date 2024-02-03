ژاپن با سوریه قابل مقایسه نیست/ خط دفاع تیم ملی باید هوشیار باشد

صادق ورمزیار در گفت و گو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی تیم ملی ایران برابر سوریه در ضربات پنالتی و صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی گفت: در یک بازی که می توانستیم به راحتی در ۹۰ دقیقه حریف را شکست دهیم باز هم به خاطر اشتباهات خط دفاع کار به وقت های اضافه و ضربات پنالتی کشیده شد. در این دیدار دوباره خط دفاع ما در جایگیری و هماهنگی مشکل داشت و یک اشتباه از آنها باعث شد حریف صاحب یک ضربه پنالتی شده و بازی که می توانستیم با اختلاف چند گل به پایان برسانیم به وقت های اضافه کشیده شد.

بازیکن پیشین تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: با اینکه مهدی طارمی اخراج شد و ۱۰ نفره شدیم اما باید بپذیریم سوریه توانایی بردن ما را نداشت، اگر تیمی به جز سوریه بود مطمئناً ما از دور رقابت ها حذف می شدیم و باید دوباره حسرت رسیدن به قهرمانی در جام ملت های آسیا را می خوردیم.اما نباید از تلاش بازیکنان مان هم به سادگی بگذریم چون با اینکه ده نفره شده بودند اما فوق العاده تلاش کردند تا جای خالی طارمی را پر کنند و همین موضوع باعث شد کار به ضربات پنالتی کشیده شود و یک بار دیگر بیرانوند با گرفتن یک پنالتی و زدن پنالتی های خوب بازیکنان ما سوریه را شکست داده و به مرحله بعد صعود کنیم.

وی در خصوص انتقاداتی که از سرمربی تیم ملی به دلیل تعویض های صورت گرفته انجام شده است، گفت: باید ببینیم تعویض ها بر اساس چه تفکراتی بوده، ما باید این سوال را از سرمربی تیم ملی بپرسیم اگرچه خیلی ها اعتقاد داشتند تعویض قایدی درست نبوده و باید او در زمین باقی مانده و برای حریف خطرساز شود اما کادر فنی تیم ملی به این نتیجه رسیده بود که این تعویض را انجام دهد. در هر صورت شاید انتقادی به تعویض های کادر فنی وارد باشد اما باید ببینیم اهداف کادر فنی و مسائلی که پیش بینی می کردند چگونه بوده که دست به این تعویض ها زده اند.

ورمزیار در خصوص صحبت های امیر قلعه نویی که گفته بود بزرگان تیم بزرگی نکردند گفت: او شفاف راجع به این موضوع صحبت نکرد و نمی توانیم بدون داشتن سند و مدرک صحبت کنیم شاید او از عملکرد بزرگان تیم در ۹۰ دقیقه انتقاد کرده و شاید هم مسائلی در اردو وجود دارد که ما از آن بی خبر هستیم اما در این شرایط حساس که تیم ملی به مرحله یک چهارم نهایی دست پیدا کرده باید همه دست به دست هم دهیم تا تیم ملی بتواند از سد ژاپن به سلامت عبور کرده و به جمع چهار تیم پایانی بپیوندد. در این روزهای حساس فقط همدلی و وحدت است که می تواند به کمک تیم ملی کشورمان بیاید. بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم یک دل باشیم و برای موفقیت تیم ملی تلاش کنیم. ضمن اینکه از بازیکنان تیم ملی می خواهم تلاش بیشتری از خود نشان داده تا بتوانند حریف قدرتمندی چون ژاپن را شکست دهیم.

وی در پایان و در خصوص دیدار تیم ملی برابر ژاپن گفت: مطمئناً ژاپن همانند سوریه نخواهد بود اگرچه این تیم در مرحله گروهی بازی های خوبی از خود به نمایش نگذاشت اما حالا به یکی از بهترین تیم ها تبدیل شده و به دنبال این است که با شکست تیم ملی کشورمان به جمع چهار تیم پایانی راه پیدا کند. امیدوارم هیچ اشتباهی برابر این تیم نکنیم چرا که یک اشتباه باعث خواهد شد از جام ملت ها کنار برویم ژاپن بازیکنان سرعتی دارد، در کارهای ترکیبی و هجومی فوق العاده است و خط دفاع ما باید بیش از اندازه هوشیار باشد. خط هافبک هم باید جنگنده و آماده ظاهر شود و مهاجمان را در موقعیت گل قرار دهد حالا که طارمی به دلیل ا خراج در برابر سوریه نمی تواند در این دیدار ما را همراهی کند کادر فنی باید جانشین خوبی برای او تعیین کرده و با توجه به آنالیز حریف و شرایط تیم ملی ژاپن یک ترکیب ایده آل را روانه میدان کند تا بتوانیم از سد ژاپن عبور کرده و به جمع چهار تیم پایانی جام ملت های آسیا بپیوندیم.