به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی بعدازظهر امروز به مصاف ژاپن در یک چهارم نهایی جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا میرود که علاوه بر غیبت صادق محرمی و مجید حسینی به دلیل مصدومیت نمیتواند مهدی طارمی را نیز در اختیار داشته باشد.
طارمی در جریان بازی با سوریه کارت قرمز گرفت تا از حضور در بازی حساس غایب باشد. او که یکی از مهرههای تأثیرگذار تیم ملی ایران است در نبودنش هم سوژه رسانهای است.
مطبوعات ژاپن که روز گذشته حضور گسترده ای در تمرین تیم ملی ایران داشتند در فاصله چند ساعت مانده به بازی امروز هم دست از سر بررسی جانشینهای احتمالی طارمی در خط حمله بر نداشتند.
آنها در حالی پیگیر مهاجم دوم تیم ملی ایران در کنار سردار آزمون هستند که احتمال میرود امیر قلعه نویی دست به تغییر سیستم زده و تنها از یک نفر د خط حمله استفاده کند.
شیوه متفاوت حریف ایران در جام ملتهای آسیا احتمال تغییر تاکتیک امیر قلعه نویی را برای بازی با ژاپن نیز افزایش داده است تا شاید سیستم ۱-۲-۳-۴ در نظر گرفته شود.
بنابراین آزمون یا هر گزینه دیگری در خط حمله به تنهایی بازی خواهد کرد و هافبک وسط جای طارمی را در ترکیب میگیرد.
دیدار تیمهای ملی ایران و ژاپن ساعت ۱۵ امروز شنبه در یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا در ورزشگاه اجوکیشن سیتی شهر دوحه قطر برگزار میشود.
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