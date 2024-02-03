کدام بازیکن تنها گلزن ایران به ژاپن است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهار نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۴ بهمن در ورزشگاه اجوکیشن سیتی و با قضاوت «مانینگ» داور چینی برگزار خواهد شد.

ایران و ژاپن تاکنون ۱۸ بار به مصاف هم رفته‌اند که ۶ پیروزی سهم هرکدام از تیم‌ها بوده و ۶ بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. همچنین در تاریخ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دو تیم ۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که دو پیروزی سهم ژاپن و دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است و ایران تاکنون موفق به شکست سامورایی‌ها (لقب تیم ملی ژاپن) نشده است.

در بین بازیکنان حال حاضر تیم ملی ایران، مهدی ترابی سابقه گلزنی برابر ژاپن را دارد. بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس و ایران در دیدار تدارکاتی که در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد توانست تنها گل ایران را برابر این تیم به ثمر برساند و اگر در بازی امروز به میدان برود قطعاً انگیزه زیادی برای گلزنی خواهد داشت.