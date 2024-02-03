  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

پوستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر در لرستان رونمایی شد

پوستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر در لرستان رونمایی شد

خرم‌آباد - پوستر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بخش استان لرستان در خرم‌آباد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه، پوستر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بخش استان لرستان در خرم‌آباد رونمایی شد.

اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره، اظهار داشت: جشنواره «تجسم هنر لرستان» از ۱۵ تا بیست و دوم بهمن‌ماه در نگارخانه شهید هژبر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد با حضور استادان هنر و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به ارسال ۴۱۲ اثر به دبیرخانه جشنواره، گفت: در مجموع ۵۵ اثر از ۲۰ هنرمند هم استانی پیش‌کسوت و جوانان انتخاب و برای بازدید عموم به نمایش در خواهد آمد.

روانشاد، افزود: آثار هنرمندان در رشته‌های نقاشی، گرافیک، طراحی، خوشنویسی (نستعلیق، شکسته، نقاشی‌خط) هستند که بیشترین آثار مربوط به شرکت‌کنندگان رشته‌های نقاشی و گرافیک است.

کد مطلب 6012829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها