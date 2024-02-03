واگذاری تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن زنجان تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی شرکت‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان نسبت به تأمین زیر ساخت‌ها در پروژه‌های نهضت ملی مسکن بسیار تاکید دارد.

وی بر لزوم تقویت همکاری و تعامل شرکت‌های خدمات رسان در ایجاد و تأمین زیرساخت سایر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان تاکید کرد و گفت: تأمین به موقع زیرساخت‌ها باعث می‌شود تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هم در زمان تعیین شده، انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی در شهر زنجان در سفر دور دوم رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی با تأمین زیرساخت‌ها تحویل متقاضیان شد.

این مسئول تاکید کرد: با تأمین به موقع امکانات زیربنایی تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن که در فرآیند تحویل قرار دارند تا پایان سال در زنجان به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: امیدواریم این مهم در زنجان با مدیریت بانک مسکن به نحو مطلوبی انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین با اشاره به جابه‌جایی ساکنان کوی فلسطین به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان، گفت: خوشبختانه در سفر رئیس‌جمهور به استان این مهم انجام شد و تا خرداد ماه سال آینده هم فاز به فاز ساکنان این منطقه به پروژه‌های نهضت ملی مسکن انتقال داده می‌شوند.

اسماعیلی تصریح کرد: رویکرد و سیاست مهم اداره‌کل راه و شهرسازی این است که واحدهای مسکونی پروژه‌های نهضت ملی مسکن ابتدا باید از امکانات زیر بنایی برخوردار شوند و بعد از تکمیل زیرساخت‌ها این واحدها به متقاضیان تحویل داده شود.