درآمد روزانه میلیونی برخی گدایان در شهر/ تبریز همچنان بدون گداست؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ شهر تبریز سال‌هاست که به عنوان شهر بدون گدا شناخته شده و این عنوان تبریز را در میان شهرهای هم سطح خود، زبانزد خاص و عام کرده است.

تبریز شهر بدون گداست، اما اشتباه است که تبریز را شهری بدون فقر بدانیم، آمارهایی که نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد و خیریه‌ها دارند نشان می‌دهد که جامعه آماری تبریز در حوزه فقر معنادار است، اما علت این‌که گروه‌های فقر در این شهر به سمت تکدی‌گری نمی‌روند یک سری زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی و ایدئولوژیک دارد.

همه این موارد دست به دست هم می‌دهد و تحمل فقر را در این شهر ارتقا می‌دهد تا به مرحله‌ای نرسد که فرد مقابل دیگران دست دراز کرده و اقدام به تکدی‌گری کند.

تکدی‌گری ضمن این‌که ممکن است یک پدیده حرفه‌ای باشد و تعدادی از افراد به صورت سازمان یافته به این کار دست بزنند، با یک پدیده‌ی اجتماعی از جمله فقر هم در ارتباط است، فقر خروجی‌هایی دارد که بزهکاری، طلاق، اعتیاد و همچنین تکدی‌گری از جمله آن است.

درآمد روزانه برخی گدایان در تبریز به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با بیان اینکه درآمد روزانه برخی گدایان در تبریز به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد، گفت: این افراد حاضر به تحت پوشش قرار گرفتن در کمیته امداد نیستند و اکثراً هم افراد غیربومی هستند.

غلامعلی ملامهدی در گفت و گو با مهر افزود: ۷۹ هزار خانواده در آذربایجان شرقی تحت پوشش کمیته امداد هستند که از این تعداد به ۶۵ هزار خانواده مستمری ماهانه پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۴۵ هزار نفر ماهانه حدود ۶۷ میلیارد تومان دریافتی دارند، ادامه داد: طی ۱۰ ماهه امسال ۶۷۰ میلیارد تومان در استان مستمری به مددجویان پرداخت کرده ایم.

ملامهدی سپس با تاکید بر اینکه ۶۰۰ سری جهیزیه به ارزش ۲۲ میلیارد تومان طی ۱۰ ماهه امسال بین نوعروسان نیازمند توزیع شد، ادامه داد: همچنین به مناسبت دهه فجر طی روز سه شنبه ۱۰۰ سری جهیزیه با هم افزایی سپاه عاشورا و ۲۴۰ سری جهیزیه نیز به همت مراکز نیکوکاری تا پایان دهه فجر بین نوعروسان نیازمند استان توزیع می‌شود.

وی افزود: روز جمعه نیز به مناسبت عید بزرگ مبعث ۲۰۰ سری جهیزیه توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بین نوعروسان توزیع خواهد شد. ۱۷۰ نوعروس دیگر نیز پشت نوبت هستند که تلاش می‌کنیم تا نیمه شعبان به این عزیزان نیز جهیزیه تقدیم کنیم.

چه افرادی می‌توانند عضو کمیته امداد شوند؟

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۱۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی قرض الحسنه به مددجویان استان پرداخت شده است، گفت: انشعاب آب، گاز و برق ۶۰۰ خانوار نیازمند استان نیز به صورت رایگان انجام شد.

وی با بیان اینکه ۱۵۰۰ بیمار صعب العلاج استان تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: پنج میلیارد تومان به این بیماران کمک شده است.

ملامهدی در خصوص پرداخت کمک‌های مالی به مادران باردار که سو تغذیه دارند، گفت: حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این مادران کمک مالی به همت کمیته امداد انجام شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی افراد نیازمند جامعه اولویت اصلی این نهاد است، افزود: سرپرست خانواده‌هایی که زیر دهک سه باشند و بیمه نداشته باشند می‌توانند عضو کمیته امداد باشند. برای هیچ خدماتی پشت نوبت نداریم.

توانمندسازی مددجویان اولویت اصلی این نهاد است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه رسالت اصلی این نهاد توانمندسازی مددجویان است، ابراز داشت: کمیته امداد شبه دولت است چراکه خدمات مختلف توانمندسازی، درمانی، مسکن، آموزش و دیگر خدمات را به مددجویان ارائه می‌دهد.

ملامهدی با بیان اینکه هزار واحد مسکن روستایی و حاشیه شهر به همت کمیته امداد استان باید تا پایان سال احداث شود، گفت: این واحدها به سرعت درحال احداث است. ۱۴ اسفندماه با حضور ریاست جمهوری به صورت نمادین این واحدها بهره برداری می‌شود.

وی در خصوص خدمات حقوقی ارائه شده به مددجویان گفت: ۳۰۳ وکیل افتخاری با ما همکاری دارند که ۱۴۰ پرونده حقوقی به صورت داوطلبانه انجام شد و ۷۲۰۰ نفر آموزش حقوقی انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ۳۹ میلیارد تومان صدقه طی ۱۰ ماهه امسال در استان جمع آوری شده است، افزود: ۱۶۶ میلیارد تومان شورای زکات امسال درآمد داشته که فقط هشت میلیارد تومان آن به مددجویان استان پرداخت شده است.

ملامهدی با بیان اینکه در پرداخت صدقات جزو سه استان برتر کشور هستیم، گفت: همچنین در زکات نیز رتبه ۱۰ کشور و در طرح حامیان ایتام نیز رتبه سوم کشوری را داریم.

۱۱ هزار نفر مددجوی استان توانمند شده اند

وی تعداد ایتام استان را ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۶۷ هزار نفر حامی ایتام در استان داریم. ۱۳۰ میلیارد تومان مستقیم از حساب حامیان به حساب ایتام واریز شده است. هزینه بیماران مددجویان در بیمارستان‌های دولتی صفر است.

ملامهدی با اشاره به اینکه ۳۲۰ مرکز نیکوکاری در استان وجود دارد، گفت: ۱۱ هزار نفر مددجوی استان توانمند شده اند.

وی در خصوص پرداخت هزینه به ایتام نیز گفت: ایتام حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه دریافت می‌کنند.

ملامهدی در خصوص درآمد برخی گدایان نیز گفت: برخی گدایان غیربومی در شهر تبریز درآمد روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی دارند.

وی گفت: خروجی سیاست‌های اشتباه برخی از سازمان‌ها باعث افزایش ورودی به کمیته امداد می‌شود.

اینکه تبریز شهر بدون گدا است، ریشه در فرهنگ مردم و وجود خیریه‌هایی با سابقه ۷۰ ساله در این شهر دارد که در کنار کمیته امداد امام خمینی به وظایف خود عمل می‌کنند.