به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه یادواره شهدای نیروی دریایی ارتش که صبح امروز (شنبه) در سالن میثاق ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲۴ هزار شهید ارتش در تهران هستند که ۱۴۲ نفر از آن‌ها شهدای نیروی دریایی ارتش است هستند.

امیر دریادار ایرانی افزود: تلاش ما این است که در ایام مبارک دهه فجر شهیدان عزیز کشورمان به ویژه شهدای نیروی دریایی ارتش را یاد کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه گفت: بزرگترین دستاورد ارتش مکتبی و مردمی و انقلابی امنیت‌سازی است که تأمین امنیت دریا به عهده همرزمان بنده است و به برکت خون شهدا و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) این امر مهم به خوبی انجام می‌شود.

وی همچنین درباره اهمیت انتخابات عنوان کرد: برگزاری هر انتخابات و همه مناسبت‌های مختلفی که در تاریخ انقلاب اسلامی داریم، همگی مرهون خون شهداست و قطعاً همه همرزمان ما و خانواده‌های نیروی دریایی در انتخابات حضور خواهند داشت.

امیر ایرانی افزود: ۴۵ سال است که دشمنان برای دلسرد کردن ملت ایران تلاش می‌کنند و در این زمینه از هر ترفندی هم استفاده کرده‌اند؛ لذا مشارکت گسترده در انتخابات پیامی به آن‌هاست مبنی بر اینکه ناچار خواهند شد در برابر عظمت ملت ما سر تعظیم فرود آورند. آن‌ها بدانند که مردم ایران به دستاوردهای خود می‌بالند و برای حفظ این دستاوردها جان و خون داده‌اند و این مسیر ادامه دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره بازی امروز ایران و ژاپن که در قالب مسابقات جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود هم گفت: پیش‌بینی برای بازی سخت است، اما امیدوارم که ایران برنده شود.

دریادار ایرانی اضافه کرد: معمولاً ورزشکاران ما نشان داده‌اند که زمانی که در مستطیل سبز حضور می‌یابند با وحدت و همدلی، بازی خوبی انجام می‌دهند.