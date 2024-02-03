خلیل زاده: از فردا صبح به بازی نیمه نهایی فکر می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه دو بر یک به سود ایران به پایان رسید تا حضور شاگردان امیر قلعه نویی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات قطعی شود.

شجاع خلیل زاده مدافع تیم ملی در پایان این دیدار اظهار داشت: اول از همه خدا را شکر می‌کنم که توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. زمانی که نیمه اول به پایان رسید و به رختکن رفتیم، من مطمین بودم که بازی را می‌دانیم چون واقعاً تیم متحد و یکدلی داریم.

او ادامه داد: امیدوارم پس از سال‌های زیاد بتوانیم عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم. همه بازیکنان تلاش زیادی برای موفقیت تیم انجام دادند و در این بازی شاهد یک تلاش گروهی از سوی تمامی بازیکنان بودیم.

خلیل زاده تصریح کرد: امیدوارم روند موفقیت تیم ادامه دار باشد، در بین دو نیمه امیر قلعه نویی تمام بازیکنان را به آرامش دعوت کرد، پیروزی این بازی تا شامگاه شنبه ادامه خواهد داشت و از فردا صبح خود را آماده بازی در مرحله نیمه نهایی می‌کنیم. ما اینجا هستیم تا عنوان قهرمانی را به دست آوریم.