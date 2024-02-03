مسوولیت شکست برابر ایران با من است/ نتوانستیم درست حمله کنیم

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن پس از شکست دو بر یک مقابل ایران اظهار داشت: به تیم ملی ایران تبریک میگویم. متأسفانه باید تورنمنت را در یکچهارم نهایی ترک کنیم. از هواداران فوتبال ژاپن معذرتخواهی میکنم. مسؤولیت این نتیجه را بر عهده میگیرم و به نظرم کادر فنی و بازیکنان ژاپن، تمام توان خود را گذاشتند.
وی در مورد اینکه تیمش در هر مسابقه حداقل یک گل دریافت کرد، گفت: ما از جنبههای زیادی پیشرفت کرده بودیم. در جام ملتهای آسیا پنج بازی کردیم و حداقل یک گل در هر دیدار خوردیم. اگر کلینشیت نکنیم، نمیتوانیم پیروز شویم. متأسفانه در زمانی که فشار روی دروازه ژاپن ایجاد شد، نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و ایران خط حمله باکیفیتی داشت.
سرمربی ژاپن در ادامه اظهاراتش بیان کرد: مقابل رقیبی قدرتمند نباید چنین گلی بخوریم. با این حال فقط از خط دفاعی حرف نمیزنم و به نظرم باید گل دوم را میزدیم. اگر این اتفاق میافتاد، بازی با شرایط متفاوتی دنبال میشد. نتوانستیم توپهای دوم را در میانه زمین ببریم و در اواخر مسابقه فشار زیادی روی دروازه ما ایجاد شد.
موریاسو درباره عملکرد نه چندان مطلوب کو ایتاکورا، مدافع ژاپن خاطرنشان کرد: او کار سختی داشت؛ چون ما نتوانستیم بهتر از این مقابل ایران حمله کنیم. ما باید اشتباهات خودمان را جبران کنیم و از لحاظ انفرادی و تیمی بهتر از این باشیم.
وی در مورد اینکه ژاپن نتوانست بر فشارهای شاگردان قلعهنویی مقابل ژاپن فایق آید، تصریح کرد: ایران در آخرین دقایق نیمه اول فشار زیادی روی دروازه ما به وجود آورد، اما موقعیت زیادی جز از راه ارسالها و پرتابهای بلند ایجاد نکرد. همچنین میتوانستیم در نبردهای هوایی عملکرد بهتری داشته باشیم.
سرمربی ژاپن با بیان اینکه نتوانست به هدفی که در ذهن داشت دست یابد، عنوان کرد: ما فقط به دنبال دفاع نبودیم و برای ضدحمله برنامهریزی کردیم که برخلاف برنامهای که داشتیم، گل خوردیم. با تعویضهای انجام شده تلاش کردیم این فشارها را تحمل کنیم که جواب نداد.
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