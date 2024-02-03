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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

کارشناس داوری در گفت‌وگو با مهر:

داور چینی قضاوت خوبی داشت/ پنالتی برای تیم ملی ایران رخ نداد

داور چینی قضاوت خوبی داشت/ پنالتی برای تیم ملی ایران رخ نداد

کارشناس داوری با بیان اینکه داور چینی قضاوت خوبی در بازی ایران و ژاپن داشت، گفت: او و کمک هایش قضاوت خوبی داشتند و باید به آنها نمره قبولی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه دو بر یک به سود شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. قضاوت این بازی برای عهده «مانینگ» داور اهل کشور چین بود.

حیدر سلیمانی کارشناس داوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه قضاوت مانینگ در این دیدار اظهار داشت: مانینگ از داوران سطح اول و با تجربه در آسیا به شمار می‌رود و پس از علیرضا فغانی مُسِن ترین داور مسابقات بود. به نظرم او در این بازی قضاوت بی نقصی داشت و باید به او نمره قبولی داد.

او ادامه داد: پیش از آغاز بازی، مسؤولان ژاپنی به دلیل اینکه دو کمک داور این بازی سابقه همکاری با فغانی را داشتند، تحرکات زیادی را برای اینکه تیم ملی ایران را وارد حاشیه کنند، انجام دادند که این دو داور با قضاوت خوبی که انجام دادند باعث شدند تا تمام حرف و حدیث‌ها از بین برود.

سلیمانی در خصوص گلی که توسط سردار آزمون به ثمر رسید و داور آن را آفساید اعلام کرد، گفت: من اینگونه آفسایدها را آفسایدهای ظالمانه می‌نامم. تنها یک میلیمتر از بدن سردار در آفساید قرار داشت و حیف که این گل پذیرفته نشد و کمک داور عملکرد بسیار خوبی داشت.

کارشناس داور در خصوص ضربه شجاع خلیل زاده که به دست مدافع ژاپن در محوطه جریمه این تیم برخورد کرد، گفت: در این صحنه هم داور بسیار خوب عمل کرد. زیرا دست مدافع ژاپن در امتداد بدن او قرار داشت و فضایی را اشغال نکرد که داور را مجاب به اعلام خطا کند؛ همین وضعیت در نیمه اول هم در محوطه جریمه ایران رخ داد که توپ به بازوی شجاع خلیل زاده برخورد کرد و داور آن را هم به درستی پنالتی اعلام نکرد.

کد مطلب 6013394
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ایراندوست IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      3 0
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      باتبریک به ملت بزرگ ایران ،وتیم ملی ،چرا از اولین بازی تیم ما با این قدرت وتوان بسیار بالا قدرت نمایی نکرد ،
    • Mas IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      3 0
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      اینا بهانه هست شکست با بهانه درست نمیشه خودشان هم خوب میدانند ایران بازی خوبی ارائه داد وجنگیدن واقعا
    • کمیل IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      2 0
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      ایرانی یعنی مرد روزهای سخت والسلام

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