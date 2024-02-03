ایران به رده بیستم فیفا صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر یک ملیپوشان کشورمان همراه شد.
محمد محبی و علیرضا جهانبخش هر دو در نیمه دوم توانستند گلهای پیروزی بخش ایران را وارد دروازه ژاپن کنند. تیم ملی ایران با توجه به پیروزی امروز برابر ژاپن ۲۱.۰۴ امتیاز دریافت خواهد کرد و با توجه به حذف تیم ملی سنگال از جام ملتهای آفریقا، ایران یک رده در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صعود خواهد کرد و به رده بیستم میرسد. ایران در صورت موفقیت در دیدار نیمه نهایی و فینال این شانس را خواهد داشت تا جای ژاپن را در صدر جدول تیمهای آسیایی بگیرد.
تیم ملی فوتبال کشورمان باید روز چهارشنبه ۱۸ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده تیمهای ملی ازبکستان و قطر برود.
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