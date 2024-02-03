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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

پس از پیروزی در برابر ژاپن؛

ایران به رده بیستم فیفا صعود کرد

ایران به رده بیستم فیفا صعود کرد

تیم ملی فوتبال ایران در جدید ترین رنکینگ فدراسیون فوتبال فیفا یک رده صعود خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر یک ملی‌پوشان کشورمان همراه شد.

محمد محبی و علیرضا جهانبخش هر دو در نیمه دوم توانستند گل‌های پیروزی بخش ایران را وارد دروازه ژاپن کنند. تیم ملی ایران با توجه به پیروزی امروز برابر ژاپن ۲۱.۰۴ امتیاز دریافت خواهد کرد و با توجه به حذف تیم ملی سنگال از جام ملت‌های آفریقا، ایران یک رده در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صعود خواهد کرد و به رده بیستم می‌رسد. ایران در صورت موفقیت در دیدار نیمه نهایی و فینال این شانس را خواهد داشت تا جای ژاپن را در صدر جدول تیم‌های آسیایی بگیرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان باید روز چهارشنبه ۱۸ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده تیم‌های ملی ازبکستان و قطر برود.

ایران به رده بیستم فیفا صعود کرد

کد مطلب 6013366
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      6 2
      پاسخ
      ایران رو به صعود، در همه زمینه ها، به یاری خدا
    • امیرخاوری IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      3 8
      پاسخ
      محمدرضااحمدی گزارشگر بازی بعد از هر گل ایران چنان داد میزد گوشمون کر شد انگار تو جام جهانی برزیل رو بردند بازیکنان هم چنان خوشحالی میکردن و گریه میکردن انگار فینال جام جهانی بوده قهرمان شدند،بابا یه بازی عادی بوده هاااا تازه رفتین نیمه نهایی،با این کارا فقط مسخره ی عام و خاص میشین،همین،یااعلی👋👍
      • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        2 3
        سلام انشاالله‌شما‌بتونی موفقیت‌بهتری‌نصیب‌کشور‌کنی

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