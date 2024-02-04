افتتاح هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد مودی امروز یکشنبه در نشست خبری دستگاه‌های اجرایی به مناسبت دهه فجر با اشاره به فعالیت این اداره کل در سه حوزه، گفت: تکمیل باندهای دوم استان یکی از نیازهای اصلی تأمین زیرساخت‌ها در خراسان جنوبی است که با هدف تکمیل کریدورهای اصلی استان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از دو هزار و ۲۴۰ کیلومتر باند دوم، ۸۵۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است، افزود: ۱۵۰ کیلومتر باند دوم ابتدای سال جاری به بهره برداری رسید و قرار داد ۵۵۰ کیلومتر دیگر به ارزش قرار دادی هفت هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

به گفته وی امسال ۱۲۰ کیلومتر باند دوم را در نقاط پر ترافیک استان بهره برداری خواهیم کرد که ارزش ریالی آن سه هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: ۱۵۰ کیلومتر باند دوم کریدور غربی_ شرقی مرز ماهیرود به سمت طبس_ اصفهان و طبس _یزد در دست اجرا است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: ۱۲۰ کیلومتر از حدفاصل ۲۰۰ کیلومتری دیهوک_ راهور سال قبل به بهره برداری رسید و ۸۵ کیلومتر دیگر در حال اجرا است که ۴۱ کیلومتر آن در چند روز آینده به بهره برداری می‌رسد.

مودی اظهار کرد: در محور طبس _یزد هم تا پایان سال ۱۳ کیلومتر باند دوم افتتاح می‌شود و در محور بیرجند_ طبس هم چهار کیلومتر ورودی خور به بهره برداری رسیده و هشت کیلومتر دیگر آن هم تا پایان سال افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در شهرستان بشرویه باند دوم نداشته‌ایم، افزود: برای اولین بار در دولت سیزدهم پروژه‌ای برای ورودی بشرویه پیش بینی شد که از سه کیلومتر آن هفته قبل بهره برداری شد.

به گفته وی شش کیلومتر باند دوم در بشرویه به سمت فردوس در حال اجرا است و پنج کیلومتر هم از بشرویه به سمت طبس با اعتبار ملی در حال اجرا است.

بدهی ۷۰۰ میلیاردی پیمانکاران حوزه راه های خراسان جنوبی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران حوزه راه، تصریح کرد: پیمانکاران از ما در این حوزه جلوتر هستند که این موضوع نشانگر اعتماد آنها به دولت است و حدود ۱۱۰ درصد اعتبارات سال گذشته در این زمینه تخصیص یافت و در سال جاری هم تاکنون ۶۰ درصد اعتبار مورد نظر در حوزه راه و حمل و نقل تخصیص یافته است.

وی با تاکید بر رشد ۲.۵ درصدی اعتبارات این اداره کل نسبت به گذشته، خاطر نشان کرد: بدهی پیمانکاران حوزه راه استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است و تا سال ۱۴۰۰، ۹۰ درصد اعتبارات ما برای پرداخت بدهی پیمانکاران در قالب اوراق بود و در سال جاری کمتر از ۱۶ درصد آن اوراق و بقیه آن نقدی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره با اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده از تهاتر نفتی برای اجرای پروژه ریلی زاهدان_ مشهد، ادامه داد: از ۹۱۷ کیلومتر آن ۴۳۳ کیلومتر در خراسان جنوبی است که مطالعات آن انجام و قرار دادها بسته و در چند مورد پیمانکاران کار را آغاز کرده‌اند.

مودی متذکر شد: قطعه بیرجند_ یونسی ۲۸۰ کیلومتر است که قرار داد قطعات ۱۵ و ۱۶ در محدوده بیرجند منعقد شده است و پارت اول تهاتر نفتی فروخته و مبلغ آن به خزانه واریز شده که به زودی به حساب پیمانکاران این پروژه واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در همه شهرستان‌ها ایستگاه مسافری خواهیم داشت، افزود: ۳۸ ایستگاه خدماتی هم در این مسیر خواهیم داشت و در راستای اجرای این پروژه میدان شهید سلیمانی بیرجند در ورودی این شهر به گذرگاه غیر هم سطح تبدیل می‌شود و تا سال ۱۴۰ خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد که برای اجرای آن ۱.۷ میلیارد یورو اعتبار پیش بینی شده است.

یک چهارم متقاضیان مسکن ملی استان در بیرجند

مدیر کل راه و شهر سازی استان با اشاره به سهمیه ۴۰ هزار احداث واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن کشور گفت: از این تعداد ۱۸ هزار روستایی و ۲۲ هزار شهری است و حدود ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ خانوار در سامانه ثبت نام کرده‌اند که حدود ۴۱ هزار متقاضی واجد شرایط بوده‌اند و تا کنون پنج هزار هکتار برای این منظور زمین تأمین شده است.

مودی با ذکر این نکته که پنج هزار و ۴۶۰ متقاضی یعنی یک چهارم متقاضیان استان از بیرجند هستند، تصریح کرد: در این راستا ۲۷ هکتار زمین در سایت اداری زمین واگذار شده و دو هزار و ۷۱ واحد هم توسط انبوه سازان ساخته می‌شوند و هزار و ۱۴۰ واحد هم توسط شرکت تعاونی مسکن ۰۴ و دو هزار و ۱۴۰ واحد دیگر هم در بیرجند ساخته می‌شود.

به گفته وی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و استانداری پنج هزار هکتار به محدود شهرهای خراسان جنوبی در این راستا الحاق شد و تغییر کاربری در این مورد کم بوده است.

وی با بیان اینکه در شهر قاین چون زمین دولتی نبود با کمک فرمانداری و مالکین هزار و ۵۰۰ هکتار به این شهر الحاق شد، گفت: تأمین زیرساخت مورد نیاز آب و برق نهضت ملی مسکن استان حدود هفت هزار میلیارد تومان هزینه دارد که یک سوم آن را وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کند و وزارت نیرو هم ۳۰۰ میلیارد تومان در این خصوص اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه فشار زیادی برای تأمین خدمات واحدهای ویلایی به دولت وارد شده است، خاطرنشان کرد: روزانه هفت واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن استان تکمیل می‌شود و تاکنون هزار و ۴۰۰ واحد سقف و اسکلت را اجرا کرده‌اند و در بیرجند روستاهای شکراب و دستگرد برای واگذاری زمین مشخص شده‌اند.

به گفته وی در احداث واحدهای مسکونی خرد مالکی، فرم ج افراد قرمز نمی‌شود و فروش اقساطی برای مصرف کننده اصلی باز می‌شود.

مودی از پیش بینی بهره برداری از هزار واحد مسکونی در دهه فجر با حضور مسئولان کشوری و دو هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی دیگر نهضت ملی مسکن هم تا پایان سال خبر داد.