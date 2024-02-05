به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران به منظور بهبود کیفیت فضای نمایشگاهی در چهارچوب نظام‌نامه نمایشگاه، تغییراتی در سازه‌های غرفه‌ای این نمایشگاه نسبت به ادوار گذشته اعمال کرده که شامل فراهم آوردن امکاناتی برای غرفه‌های پیش‌ساز و آماده نصب در کمترین زمان ممکن است.

این غرفه‌ها از امکاناتی نظیر پارتیشن نمایشگاهی، میز و صندلی، روشنایی و کتیبه برخوردارند و هزینه نهایی آن برای غرفه‌ها (۳۰۰ هزار تومان هزینه اجاره و ۲۰۰ هزار تومان هزینه غرفه‌سازی در هر متر مربع به شرح زیر است:

غرفه ۱۲ متری؛ ۶ میلیون تومان

غرفه ۲۴ متری؛ ۱۲ میلیون تومان

غرفه ۴۸ متری؛ ۲۴ میلیون تومان

غرفه ۶۰ متری؛ ۳۰ میلیون تومان

غرفه ۹۶ متری؛ ۴۸ میلیون تومان

چنانچه شرکت کنندگان مایل به ارتقای بصری غرفه‌های خود باشند، به جای مبلغ ۲۰۰ هزار تومان با پرداخت ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع، می‌توانند غرفه‌ای مطابق تصویر در اختیار داشته باشند که این مورد کاملاً اختیاری است.

متقاضیان غرفه‌های ۶۰ و ۹۶ متری می‌توانند از غرفه‌های خودساز اختصاصی نیز استفاده کنند که در این صورت فقط مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع پرداخت می‌کنند.

غرفه‌های پیش‌ساخته، پس از پرداخت هزینه آن و انجام جانمایی الکترونیک در هفته آینده، توسط ستاد اجرایی نمایشگاه ساخته و تحویل خواهد شد.

غرفه خودساز توسط مشارکت کننده با رعایت قوانین و مقررات ساخت و ساز ستاد برگزاری نمایشگاه و مصلی امام خمینی (ره) طراحی و ساخته می‌شود و نیازمند ملاحظه دقیق زمان ساخت است.

مدت زمان ساخت غرفه‌های خودساز از ساعت ۱۶ جمعه ۲۷ بهمن تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۸ بهمن در نظر گرفته شده است.