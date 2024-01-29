داوود نعمتی انارکی عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: تبادل اطلاعات و به نمایش گذاشتن آثار و تلاش روزنامه‌نگاران و گزارش‌نویسان، می‌تواند حرکتی رو به جلو برای رسانه‌ها ایران باشد. برگزاری نمایشگاه در هر زمینه‌ای با حضور رسانه‌های شرکت‌کننده و همراه با ارایه آثار و تولیدات در غرفه‌ها، باعث ایجاد هم‌گرایی در میان آنها می‌شود. در واقع این نمایشگاه، فرصتی می‌تواند باشد رسانه‌های مختلف دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: در وهله اول باید علت برگزار نشدن این نمایشگاه در چند سال اخیر بررسی شود. در این چند سال؛ مطبوعات از ارائه محصولات خود محروم بودند. نمایشگاه مطبوعات قبلی و رسانه‌های ایران فعلی، البته نمایشگاه پیش رو؛ برای تولیدات و آثار مطبوعاتی نیست. اگر صرفاً همین مساله باشد، نه تنها چندان جذاب نخواهد بود بلکه با استقبال زیادی هم مواجه نمی‌شود. باید اتاق فکری، پشت طرح برگزاری این نمایشگاه باشد و برگزارکنندگان روی این موضوع تأمل بیشتری داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما در ادامه گفت: باید از صاحب نظران و دست اندرکاران برای جذب مخاطب بیشتر در نمایشگاه، نظرخواهی کرد. اگر فقط هدف این باشد که تعدادی به نمایشگاه رسانه‌ها بیایند و از آنجا دیدن کنند، جذابیت و دستاوردی ندارد. در کنار نمایشگاه، باید جشنواره رسانه‌ها نیز برگزار شود تا نویسندگان بتوانند با هم رقابت کنند.

نعمتی انارکی گفت: می‌توان پیشنهاد داد رسانه‌ها از مخاطبان خودشان دعوت کنند تا خودشان مبلغ نمایشگاه باشند. آنها می‌توانند از مردم بخواهند همراه با بازدید از غرفه‌ها، درباره آثار آنها نظر بدهند و بحث و گفت‌وگو داشته باشند. این شیوه علاوه بر جذب مخاطب، هم گرایی و تعامل را در نمایشگاه ایجاد می‌کند.

وی درباره جایگاه مطبوعات در شرایطی که فضای مجازی و افراد به طور مجزا تبدیل به رسانه مستقل شده‌اند، گفت: مسؤولیت اجتماعی رسانه‌های مکتوب بسیار بالا است و باید به شیوه‌های مختلفی این جایگاه را حفظ کنند. در حال حاضر در همه جای دنیا شرایط یکسان است و گسترش فضای مجازی باعث کاهش تیراژ مطبوعات شده است. اما چیزی که مرسوم است، این است که رسانه‌ها باید خودشان را از حالت صرف اطلاع رسانی خارج کنند و به سمت تحلیل که برای مخاطب جذاب است گرایش پیدا کنند.

نعمتی انارکی در پایان گفت: روزنامه‌ها در روزگاری که با بی‌مهری روبرو هستند، همچنان می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. البته در این میان حمایت‌های دولتی باید نسبت به مطبوعات ادامه و افزایش پیدا کند. همین که کاغذ را به قیمت مناسب در اختیار روزنامه‌ها قرار دهند حمایت بزرگ و اثرگذاری است.»