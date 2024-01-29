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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵

به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های مصلی؛

زمان برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران تغییر کرد

زمان برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران تغییر کرد

زمان برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران به دلیل بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های مصلی تهران به بازه زمانی ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند انتقال پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، از ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه برگزار شود که با چند روز تأخیر در تاریخ ۲۹ بهمن در مصلی تهران آغاز به کار می‌کند.

این نمایشگاه قرار است پس از شش سال وقفه با نام و رویکرد جدید توسط معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور بیش از ۶۰۰ رسانه و با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» برگزار شود.

دلیل این تغییر در تاریخ برگزاری بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های مصلی تهران و آمادگی کامل رسانه‌ها برای حضور در نمایشگاه عنوان شده است.

کد مطلب 6008064

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