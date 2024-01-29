به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای ایران، از ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه برگزار شود که با چند روز تأخیر در تاریخ ۲۹ بهمن در مصلی تهران آغاز به کار میکند.
این نمایشگاه قرار است پس از شش سال وقفه با نام و رویکرد جدید توسط معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور بیش از ۶۰۰ رسانه و با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» برگزار شود.
دلیل این تغییر در تاریخ برگزاری بهرهمندی از تمام ظرفیتهای مصلی تهران و آمادگی کامل رسانهها برای حضور در نمایشگاه عنوان شده است.
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