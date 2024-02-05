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کد مطلب 6015312
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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

روز چهارم جشنواره فیلم فجر؛

روز بی رمق جشنواره فیلم فجر

روز بی رمق جشنواره فیلم فجر

چهارمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر را از دریچه دوربین خبرگزاری مهر مشاهده می‌کنید.

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