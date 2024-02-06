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کد مطلب 6016095
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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

مداحی حاج میثم مطیعی به لهجه شیرازی برای حضرت شاهچراغ (ع)

مداحی حاج میثم مطیعی به لهجه شیرازی برای حضرت شاهچراغ (ع)

به مناسبت شهادت امام کاظم‌ (علیه‌السلام) پدرِ بزرگوار حضرت شاهچراغ(ع) مداحی حاج میثم مطیعی به لهجه شیرازی منتشر شد.

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