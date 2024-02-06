دریافت 41 MB کد مطلب 6016095 https://mehrnews.com/x348Gt ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲ کد مطلب 6016095 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲ مداحی حاج میثم مطیعی به لهجه شیرازی برای حضرت شاهچراغ (ع) به مناسبت شهادت امام کاظم (علیهالسلام) پدرِ بزرگوار حضرت شاهچراغ(ع) مداحی حاج میثم مطیعی به لهجه شیرازی منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط مراسم عزاداری شهادت امام موسی کاظم (ع) در بردسکن هیات مذهبی برای انتخابات چه کاری باید انجام دهد؟ مداحان بر اساس آیات و روایات عمل کنند / استودیو خوانی مداحی نیست روایت بازگشت از امالرصاص در کربلای۴/فرهنگ غواصی واژه اسارت ندارد مراسم عزاداری شهادت امام موسی کاظم (ع) در بابل برچسبها شاهچراغ (ع) امام موسی کاظم(ع) فرهنگ ایثار و شهادت نوحه و مداحی میثم مطیعی مداحی میثم مطیعی
نظر شما