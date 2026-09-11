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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

نمایشگاه فروش پاییزه در مشهد

نمایشگاه فروش پاییزه در مشهد

مشهد- بیست و پنجمین نمایشگاه فروش پاییزه تا ۲۴ شهریور در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برپا است.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6944132

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