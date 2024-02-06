به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر ریاست‌جمهوری قزاقستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که «یرلان کوشانوف» رئیس پارلمان و رهبر حزب امانت «اولژان بکتنوف» را برای نخست‌وزیر جدید معرفی و «قاسم ژومارت توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان نیز این انتخاب را تأیید کرده است.

«رومن اسکلیار» نخست‌وزیر موقت تا انتخاب اعضای دولت جدید اولژان بکتنوف در مسند قدرت خواهد بود.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان روز دوشنبه از استعفای دولت این کشور خبر داد. به دنبال اعلام استعفا دولت قزاقستان، رومن اسکلیار (Roman Sklyar) معاون اول نخست وزیر به عنوان سرپرست نخست وزیری، دولت این کشور را به صورت موقت اداره خواهد کرد.

از سوی دیگر، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان فرمان اجرایی مربوطه را امضا کرده و استعفای دولت را پذیرفت.

در این فرمان اجرایی آمده است: بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی جمهوری قزاقستان، دستور می‌دهم استعفای دولت جمهوری قزاقستان پذیرفته شود و رومن اسکلیار به عنوان سرپرست نخست وزیر جمهوری قزاقستان منصوب شود.

به گزارش اینترفکس، سایت ریاست جمهوری قزاقستان روز دوشنبه خبر داد که توکایف دستور داد تا اعضای دولت تا تأیید دولت جدید به وظایف خود ادامه دهند. این دستور از تاریخ امضای آن لازم الاجرا است.

این در حالیست که علیخان اسمایلوف نخست وزیر مستعفی این کشور، از ژانویه ۲۰۲۲ نخست وزیر قزاقستان است.