به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین ادعای خبرگزاری بلومبرگ آمریکا درباره اینکه «قزاقستان حیاط خلوت ولادیمیر پوتین» است را احمقانه توصیف کرد.

پسکوف در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی روسیه-۱، درباره ادعای بلومبرگ گفت: همه این ماجرا احمقانه و جنگ اطلاعاتی و از این دست حرف‌ها است.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پنجشنبه هفته گذشته با هدف امضای توافقنامه با آستانه، به قزاقستان سفر کرد.

در آستانه این سفر، سریک ژومانگارین، معاون نخست وزیر قزاقستان در گفت‌وگو با خبرنگاران در واکنش به ادعای بلومبرگ درباره اینکه این کشور حیاط خلوت پوتین است، با ناراحتی تاکید کرده بود: درباره چه چیزی حرف می‌زنید؟ کدام حیاط خلوت؟ حیاط خلوت چه کسی؟ اینها یک مشت حرف‌های احمقانه است. قزاقستان حیاط خلوت هیچ‌کس نبوده و کشوری مستقل با تاریخی کهن است.