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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

قزاقستان: مذاکرات آستانه درباره سوریه ۴ و ۵ بهمن برگزار می‌شود

قزاقستان: مذاکرات آستانه درباره سوریه ۴ و ۵ بهمن برگزار می‌شود

نماینده رسمی وزارت امور خارجه قزاقستان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: مذاکرات آستانه درباره سوریه ۴ و ۵ بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وِستینک، علیرغم اینکه در سال ۲۰۲۳، وزارت امور خارجه قزاقستان بیستمین دور از مذاکرات سوریه در چارچوب رایزنی های آستانه را در مرحله نهایی این گفتگوها اعلام کرده بود، اما تصمیم گرفته شد دور جدیدی از مذاکرات مذکور در پایتخت قزاقستان برگزار شود.

به گفته «آیبک سمادیاروف» (Aibek Smadiyarov) نماینده رسمی وزارت امور خارجه قزاقستان، بیست و یکمین نشست درباره سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه در روزهای ۲۴ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ (چهارشنبه و پنجشنبه؛ ۴ و ۵ بهمن ماه) در پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

این مقام قزاقستان اضافه کرد: روند مذاکرات بر اساس درخواست جمعی ارایه شده توسط کشورهای ضامن ازسرگرفته شد.

دور پیشین نشست آستانه ۲۰ و ۲۱ ژوئن سال گذشته میلادی با حضور ایران، ترکیه و روسیه به عنوان کشورهای ضامن و همچنین نمایندگانی از دولت سوریه و گروه های معارض سوری در قزاقستان برگزار شده بود.

نمایندگانی از سازمان ملل، اردن لبنان و عراق نیز به عنوان عضو ناظر حضور داشتند.

کد مطلب 5998779

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