بیش از ۱ میلیون نفر در افغانستان به بیماری تنفسی مبتلا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شرافت زمان، سخنگوی وزارت بهداشت دولت موقت طالبان در افغانستان در یک پیام ویدئویی اظهار داشت: نزدیک به ۱ میلیون و ۸۰ هزار نفر در ماه اول سال ۲۰۲۴ به بیماری‌های تنفسی مبتلا شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پس از گزارش سازمان بهداشت جهانی از افزایش عفونت‌های حاد تنفسی در افغانستان، وزارت بهداشت طالبان نیز افزایش این بیماری را در این کشور تأیید کرد.

سازمان بهداشت جهانی اخیراً از افزایش عفونت‌های حاد تنفسی در افغانستان در ۲ هفته آخر ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ خبر داده است که در این دو هفته نزدیک به ۸۴ هزار مورد بیماری حاد تنفسی در این کشور ثبت شده است.

بر اساس آمار این نهاد از ابتدای ژانویه تا ۲۷ همین ماه، ۱۶۰ هزار و ۷۵۶ مورد عفونت حاد تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است که ۳۸۳ نفر در ۳۴ ولایت افغانستان بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.