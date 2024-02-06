متهم به کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی ارائه چند فقره مرجوعه قضائی با موضوع کلاهبرداری با ترفند فروش آپارتمان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری سیدی مشهد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: در بررسی یکی از پرونده‌ها مشخص شد متهم به کلاهبرداری با انتشار آگهی فروش یک آپارتمان ۷۰ متری، این ملک را به مبلغ هشت میلیارد ریال به مرد جوان فروخته و مبلغ ۶ میلیارد ریال از وجه معامله را دریافت کرده و مقرر شده بود مابقی مبلغ معامله در زمان تحویل ملک پرداخت شود اما این فرد پس از دریافت وجه تماس پاسخگوی تلفن نبود.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری سیدی پس از بررسی اظهارات دقیق مالباخته‌ها با انجام تحقیقات میدانی متهم را روز گذشته در حال کلاهبرداری از یک شهروند دیگر با همین ترفند رد زنی و در اقدامی ضربتی دستگیر کردند.

نگهبان گفت: متهم ۳۰ ساله در بازجویی به فروش یک آپارتمان به پنج شهروند و کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی از این افراد اعتراف کرد.