به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸:۳۰ امروز چهارشنبه مقابل قطر دیدار نیمه نهایی جام ملتهای آسیا را در حالی برگزار میکند که در دیگر دیدار این مرحله اردن توانست دو بر صفر کره جنوبی را شکست دهد و به فینال راه پیدا کند تا پازل شگفتیهای جام را تکمیل کند.
«عبدالواسط بکتمیروف» خبرنگار فوتبالی چمپیونات آسیا که از کشور ازبکستان برای پوشش این رقابتها در دوحه قطر است در گفت و گو با خبرنگار اعزامی مهر درباره دیدار حساس تیمهای ملی ایران و قطر و حاشیههای به وجود آمده صحبت کرده است که در پی میخوانید:
اردن بزرگترین شگفتی است
بکتمیروف با اشاره به دیدار در مرحله نیمه نهایی بین کره جنوبی و اردن که با پیروزی دو بر صفر اردنیها همراه بود عنوان کرد: به نظرم بهترین تیم جام اردن است. آنها بی نهایت زیبا بازی کردند. کره جنوبی توانست عربستان و استرالیا را اسیر دیدگاههای فنی خودش کند اما اردن تیمی بود که آنها را به زحمت انداخت و کلینزمن را در جنگی تمام عیار شکست داد. سرعت انتقال توپ در فوتبال دو تیم مهمترین ویژگی آنها بود. فکر میکنم این موضوع در اکثر بازیهای حساس جام تکرار شد.
میانگین سنی بالا برای آسیا ترسناک است
تحلیلگر فوتبال آسیا با اشاره به سن بازیکنان حاضر در جام ملتهای آسیا یادآور شد: تیمهای پیری همچون ایران هستند که روی تجربه بازیکنان خود حساب برده اند. این با فلسفه روز دنیا که یک تیم برای دوندگی هرچه بیشتر نیاز به بازیکنان جوان دارد فاصلهای زیاد دارد اما ایده ذهنی مربیان ایران فعلاً جواب داد است و این تیم یکی از بهترین بازیهای خود را مقابل ژاپن انجام داد. جز ایران هیچ تیم پا به سن گذاشته دیگری موفق نبود. باید سن بازیکن در سطح آسیا کمتر شود تا به استانداردهای روز دنیا نزدیک شویم. فوتبال دیگر نمیتواند کند باشد.
داور عرب مشکل ندارد
او درباره انتقاد ایرانیها از انتخاب داور کویتی برای دیدار امروز با قطر تصریح کرد: احمد علی یکی از بهترین داوران فعلی قاره آسیا است. او قطعاً آبروی خودش را به خاطر رضایت میزبان زیر سوال نمیبرد. من مشکلی در این زمینه نمی بینم.
جو استادیوم برای ایران سنگین نیست
بکتمیروف درباره حضور پررنگ قطریها برای تماشای بازی با ایران در ورزشگاه الثمامه یادآور شد: این استادیوم در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار نفر تماشاگر را به خود میگیرد که نیمی از ظرفیت استادیوم آزادی تهران هم نیست. پس آنها نمیتوانند کار را برای ایران سنگین کنند.
ایران در مستطیل سبز برنده است
خبرنگار ازبکستانی درباره قدرت دو تیم در بازی امروز تصریح کرد: فکر میکنم هر دو تیم یک مسیر را پیش گرفتند تا به فینال برسند. با این حال اسم بازیکنان ایران نشان از قدرت مضاعف آنها نسبت به میزبان دارد. قطعاً قطر از هیچ چیز برای رسیدن به موفقیت دریغ نمیکند اما بعید می دانم کار غیر حرفه ای و دور از اخلاق شاهد باشیم. آنها یکی از بهترین میزبانان جام ملتها بوده اند. پیش بینی ام برد ایران است اما همه چیز به مستطیل سبز بر نمیگردد بلکه ذهن بازیکن و تمرکز نیز مهم است. فاکتورهای برد به جو تشویق هواداران هم بر میگردد.
کسی جرأت پیش بینی قهرمان را ندارد
او در پایان درباره اینکه کدام تیم به مقام قهرمانی جام ملتهای آسیا خواهد رسید گفت: با نتایجی که اردن گرفته است فکر نمیکنم کسی جرأت پیش بینی داشته باشد. قطعاً ایران قدرتمندترین تیم باقیمانده است اما باید منتظر فینال بود.
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