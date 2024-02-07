انجام ۱۴ هزار فقره بازرسی از واحدهای کارگری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح چهارشنبه در اولین همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر که به مناسبت ایام الله مبارک فجر به صورت وبیناری با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همزمان با سراسر کشور برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، مقررات فصل چهارم قانون کار به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد.
وی بیان کرد: رعایت آئین نامهها و دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاههای مشمول قانون کار، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: قانون کار در ماده ۹۵ صراحتاً عنوان کرد که کارفرما مسئول تأمین و حفظ ایمنی در محیط کار است و میبایست نظارت مستمر بر فرایند کار کارگاه داشته باشد.
این مسؤول با اعلام اینکه کارفرمایان موظف به فراهم کردن شرایط ایمن در محیط کار هستند و باید تجهیزات حفاظت فنی را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و به کار کارگران نظارت کنند، ادامه داد: کارگران مکلف به رعایت مواد ایمنی و استفاده درست از تجهیزات و اجرای دستورالعملهای ایمنی هستند.
باقری با بیان اینکه بسیاری از حوادث ناگوار به دلیل یک بی احتیاطی کوچک ایجاد میشود که به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی اتفاق میافتد، خاطرنشان کرد: برای ارتقای فرهنگ ایمنی و آگاهی از خطرات محیط کار و کاهش حوادث شغلی کلیه کارفرمایان، کارگران و پیمانکاران مکلف هستند که دورههای آموزش ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کنند.
وی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار را متولی آموزش ایمنی در کشور اعلام کرد و گفت: تمام دورههای آموزش ایمنی باید مطابق موازین و دستورالعملهای آن مرکز باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه در استان مازندران چهار مجری آموزشی دارای مجوز از مرکز تحقیقات فعالیت دارند، اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۶۰ هزار نفرساعت آموزش ایمنی مطابق آئین نامه برگزار شده است که ۵۰ هزار نفرساعت از آموزشهای برگزار شده برای کارگران شریف و حدود ۱۰ هزار نفرساعت برای کارفرمایان بوده است.
این مسؤول استانی ادامه داد: در راستای صیانت از نیروی انسانی، بازرسان کار برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آئین نامههای حفاظتی و بهداشتی به صورت مستمر از کارگاهها بازدید و نواقص و ایرادات موجود را به کارفرمایان ابلاغ کنند.
باقری تصریح کرد: کارفرمایان مکلف هستند در مهلت مقرر به رفع نواقص بپردازند و در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی برخورد قانونی صورت میگیرد چراکه در کنار نظارت عالیه بخش دولتی، آموزش اصولی و مؤثر میتواند در کنترل حوادث شغلی نقش بسزایی داشته باشد.
وی گفت: در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ هزار مورد بازرسی جهت نظارت بر حسن اجرای قانون کار و آئین نامههای مربوطه توسط بازرسان کار استان انجام شده است.
نظر شما