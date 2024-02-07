کشور در گندم نان خودکفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مراسم رونمایی از استاندارد ملی آرد و نان با حضور اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد و علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد در سازمان ملی استاندارد برگزار شد. مهاجر در این مراسم گفت: با توجه به نظر امام (ره) و رهبری برای دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی به ویژه گندم، وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید گندم، شرایطی را ایجاد کرده که با وجود خشکسالی‌های اخیر، کشور در گندم نان به خودکفایی رسیده است.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی به سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: تأمین سلامت جامعه وظیفه آحاد جامعه است و همه ما باید در جهت افزایش سلامت جامعه کوشش کنیم و در همه راه‌هایی که به سلامت جامعه ختم می‌شود، پیش رویم.

وی اضافه کرد: اگر به سلامت غذا توجه نکنیم قطعاً هزینه‌های سنگین‌تری باید بپردازیم بنابراین با پیشگیری، می‌توانیم هزینه‌های مازاد را کاهش دهیم. لذا در وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در حوزه تولید غلات باید سلامت غذایی را مصرانه دنبال کنیم. به همین خاطر نیز با توجه به همکاری سازمان استاندارد با وزارت جهاد می‌خواهیم مسیرهایی را طی کنیم که تولیدات کشاورزان سالم به دست مصرف کننده برسد.

مهاجر ادامه داد: در زمینه بذر به دنبال تولید بذرهایی می‌رویم که پروتئین بیشتر و تمام شرایط سلامت را داشته باشد. کشاورز و محقق را برای تولید محصولات سالم تشویق می‌کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید از یک تغذیه‌ای در رشد گندم استفاده کنیم تا فاکتورهای مورد نیاز جامعه برای افزایش سلامت انسان را داشته باشد. روند چند سال اخیر هم همین موضوع را نشان می‌دهد.

به گفته وی، حتی در حوزه سموم، علف کش‌ها، آفات، آبیاری و … شیوه‌های سالم را دنبال می‌کنیم تا در نهایت گندم سالمی به دست مصرف کننده برسد.

مهاجر به مشکلات در حوزه نان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه نان خمیرمایه هاست. بنابراین به دنبال این هستیم که چرخه تولید تا مصرف نان بهبود یابد.