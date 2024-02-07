به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی ظهر چهارشنبه در آیین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریاپایه اظهار داشت: هروقت حرف از توسعه می‌شود ابتدا با سخت‌افزار آغاز می‌کنیم و عموماً اولین تصمیم‌گیری این است که پروژه‌ای را آغاز کنیم اما سیاست‌های نرم‌افزاری بر سیاست‌های سخت‌افزار تقدم دارد.

وی افزود: نگاه سخت‌افزاری سال‌هاست بر کشور ما حاکم شده است و بودجه عمرانی و ساخت و ساز را در اولویت قرار دادیم. برای موضوعات دریا هم این روش در نظر گرفته شده در حالی که پیشبرد این روش منتهی به نتایج مشخص قبلی خواهد شد.

وی توضیح داد: در بحث نرم‌افزار با یک مثال موضوع را تشریح می‌کنم؛ ما یک پالایشگاه در آبادان ایجاد کردیم و یک شهر شکل گرفت اما ۲۴ پالایشگاه در عسلویه ایجاد کردیم، یک شهر نتوانستیم ایجاد کنیم؛ زیرا در کنار این ساخت و ساز یک سیاست نرم‌افزاری قانونی گذاشتیم که نیاز نیست کارکنان ساکن باشند و زیر ساخت‌های منطقه را برای اسکان فراهم نکردیم‌.

وی افزود: در بحث دریا یکی از موارد اصلی در مدل‌های سرمایه‌گذاری، تمرکز بر مسائل پیرامونی از جمله موضوعات بیمه‌ای، پوشش ریسک‌ها، حقوقی و تامین مالی است.

دوستی با بیا اینکه سابقه تاریخی ما در بحث دریا حتماً باید در کتب درسی درج شود، اضافه کرد: زیرساخت‌هایی مثل بندر شهید رجایی ایجاد کرده‌ایم اما راندمان بزرگترین بندر کشور زیر ۳۰ درصد است زیرا مسائل نرم‌افزاری را توسعه ندادیم، بهره‌برداری به رقم بالا نرسیده است.

استاندار تاکید کرد: اگر بخواهیم بازهم به سراغ اقدامات پروژه‌ای برویم به نقطه مطلوب نخواهیم رسید.

وی در بحث حمایت از اقتصاد دریا گفت: تمام صنایع ما با حمایت در حوزه‌های انرژی، خوراک یا با سیاست‌های تعرفه‌ای ارزان رشد کردند. به این شیوه مزیت نسبی ما در حلقه بالایی زنجیره ارزش متمرکز شده و حلقه‌های بعد از آن باید به نرخ جهانی مواد اولیه تهیه می‌کردند تمرکز مزیت‌های سرمایه‌گذاری در یک حلقه منجر به این موضوع شده است.

دوستی گفت: در همه دنیا سیاست‌های مشابهی وجود دارد از جمله تخفیف‌های پلکانی که هرچقدر در عمق زنجیره حرکت کنید تخفیف‌های بیشتری شاملتان خواهد شد، حمایت‌ها براساس میزان عمق نفوذ در زنجیره‌ها شکل می‌گیرد.