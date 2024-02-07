۵۰ دستگاه اجرایی وظیفه خدمات رسانی به عشایر را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری ظهر چهارشنبه در نشست عشایر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: کوتاهی از این امر در برخی موارد باعث کندی خدمات رسانی به عشایر شده است.

وی با بیان اینکه در سفر دوم رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد یک دستورالعمل ۱۰ بندی برای حمایت بیشتر از عشایر استان پیش بینی شده است، گفت: تحقق این سند روند خدمات رسانی به عشایر را متحول خواهد کرد.

نادری افزود: تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای ساخت سرویس‌های بهداشتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: مسؤولان زمینه بهبود خدمات رسانی به این قشر زحمتکش در کهگیلویه و بویراحمد را با تدوین طرح‌های مطالعاتی با پشتوانه عملیاتی فراهم کنند و تأمین وثیقه برای اخذ تسهیلات بانکی برای دامپروری عشایر استان فراهم شود.