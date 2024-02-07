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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۲۹

خط و نشان دادستان تبریز به تعاونی‌های مسکن

خط و نشان دادستان تبریز به تعاونی‌های مسکن

تبریز-دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی نسبت به هرگونه ترک فعل و کم کاری شرکت های تعاونی مسکن هشدار داد و تاکید کرد: در خصوص تامین حقوق شهروندان هیچ عذری نمی‌پذیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در بازدید از حوزه شهرداری منطقه ۵ با اشاره به مشکلات شرکت‌های تعاونی مسکن در استان اظهار کرد: با توجه به کثرت شرکت‌های تعاونی مسکن در شهرک‌های شرق تبریز مشکلات این بخش بیش از سایر مناطق استان به چشم می‌آید.

وی تاکید کرد: هیئت‌های مدیره شرکت‌های تعاونی مسکن موظف به اجرای تمامی وظایف و تعهدات خود در قبال اعضا هستند.

وی همچنین با اشاره به مصوبات ماده ۵ و شورای عالی مسکن و شهرسازی یادآور شد: انجام تعهدات عمرانی و تأمین حق و حقوق شهرداری از دیگر الزاماتی است که باید از سوی شرکت‌های تعاونی لحاظ گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه کم کاری برخی شرکت‌های تعاونی مسکن در امر شهرک سازی مشکلات بسیاری برای اعضا و مدیریت شهری ایجاد کرده است تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی مسکن موظف به اجرای صفر تا صد اقدامات عمرانی از جمله احداث زیرساخت‌های لازم اعم از جدول کشی، دال گذاری و آسفالت ریزی در شهرک‌های تازه تأسیس هستند و نباید با کوتاهی‌های خود برای مردم و شهرداری مشکل آفرین شوند.

علیلو در ادامه سخنان خود تاکید کرد: شهرداری منطقه ۵ به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی حق و حقوق اعضایی که از تعاونی‌ها واحد مسکونی و یا قطعه زمین دریافت کرده اند در خصوص تعهدات شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نماید.

علیلو با تاکید بر اینکه پیش خریداران قبل از معامله باید به تمام شرایط، تعهدات فی‌مابین، وضعیت و سابقه شرکت توجه داشته باشند گفت: ساکنین شهرک‌های جدید باید تکمیل زیرساخت‌های محلات خود را از شرکت‌های تعاونی مطالبه کنند.

کد مطلب 6018158

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      خط بکش باقانون.
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      جناب دادستان مظلومان؛ مثلاً چی شده که الان بفکر خط کشی ونشان کشی به کار اعضای هیات مدیره از جان گذشتگان دیروز ی افتاده اید.حتما میخواهید این برنامه نقشه کشی را بروز فرمایید پس موفق باشید انشااله
    • Masumeh US ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      سلام رحمت الهی بر دادستان محترم آذربایجان شرقی تلاشهای بی وقفه ایشان شرایط سخت مردم واضح ثابت شده بوده خدا راضی باشه ازتون
    • بابک IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      1 1
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      با عرض سلام خدمت دادستان محترم تبریز جناب دادستان الان شهرک های تازه تاسیس در شرق تبریز با مشکلاتی مواجه هستن خواهشمندیم شهرک های سبلان دانشوران امیدیه و غیره تمام اعضایشان نه زمینی و نه آپارتمانی دریافت کردند جناب دادستان ممنون می‌شویم رسیدگی کنید تا تعاونی ها زمین ها رو تحویل بدهند با تشکر
    • یوسف فیض پور IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
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      انشالا.. اگه زورتون برسه ماکه هزار نفر بودیم حقمون تاحالا ۱۶ سال خوردن یه ابم روش ( امیدیه)
    • قادر IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      2 0
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      لطفاً به شهرک صیادشیرازی هم رسیدگی کنید
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      1 0
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      به وضعیت شهرک صیادشیرازی که بالای ۲۰سال هست مونده رسیده کی کنید ممنون
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
      0 0
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      کشک

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