به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی امروز چهارشنبه در اجتماع بزرگ رزمندگان و پیشکسوتان بسیجی در دوران دفاع مقدس که در شهرستان فارسان برگزار شد اظهار کرد: قبل از شروع جنگ در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران بیشتر به دنبال رفع تحریم‌ها و به دنبال سازندگی بود، اما صدام کشور را به سمت جنگ کشاند و در آخر نیز با شکست مواجه شد.

وی با اشاره به اینکه از اول انقلاب اسلامی کشور ما رو به جلو حرکت کرد و هیچوقت به عقب نرفت تصریح کرد: دشمن همواره در تلاش است که موفقیت‌های ایران را متوقف کند و نگذارد ما رو به جلو حرکت کنیم.

سردار سلیمانی با اذعان بر اینکه ملت ایران از چنگال استعمارگران و شیاطین نجات پیدا کرده است گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت ایران نزدیک قله قرار گرفته است.

دموکراسی واقعی در ملت ایران وجود دارد

وی با بیان اینکه دموکراسی واقعی در ملت ایران وجود دارد گفت: در کشورهای استعمار هیچ گونه دموکراسی وجود ندارد، پنج میلیون بهودی مشخص می‌کنند که مسیحیان به چه کسی باید رأی دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بزرگ‌ترین غول‌های رسانه‌ای از آن یهود است، آنها می‌دانند ایران اسلامی موجودیت رژیم صهیونیست را هدف قرار گرفته و بستر محو شدن آن فراهم شده است.

وی با اذعان بر اینکه در جهاد تبیین این مسئله را باید تبیین کنند گفت: مردم مسئله اقتصاد را با امنیت یکی ندانند، مشکلات اقتصادی وجود دارد مسئولین نیز باید در پی رفع آن باشند، اما این مسئله نباید آنها را نا امید کند و آب در آسیاب دشمن بریزد.

سردار سلیمانی خاطر نشان کرد: دنیا از لحاظ اقتصادی در یک دوره سختی به سر می‌برد و این تنها مختص کشور ما نیست.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در تلاش است که یاس و نا امیدی را در بین مردم ما ایجاد کند گفت: دشمن می‌خواهد بین مردم و نظام فاصله بیافتد و نگذارد آنها در انتخابات شرکت کنند اما مردم ما باید با حضور خود در انتخابات هدف گذاری دشمن را با شکست مواجه کنند.

سردار سلیمانی با اشاره به مشکلات استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسئولین باید فکری به حال مشکلات این استان و شهرستان فارسان بکنند و با دادن امکانات خوب به مردم مشکلات را در مسیر حل و فصل قرار دهند.