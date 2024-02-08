برخورد قانونی با تبلیغات غیر مجاز داوطلبان انتخابات مجلس

عباس ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف هستند که با تبلیغات غیرمجاز برخورد کنند، گفت: برابر دستورالعمل تبلیغات نامزدهای انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی از زمان ثبت نام داوطلبان تا زمان آغاز رسمی تبلیغات هرگونه فعالیت تبلیغی توسط داوطلبان به عنوان فعالیت تبلیغات غیرمجاز محسوب میشود.
وی بیان کرد: بنابر ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات و شیوههای تبلیغاتی در فضای حقیقی و مجازی صرفاً در موارد مجاز در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین فعالیتهای مالی داوطلبان خواهد بود.
وی افزود: مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف هستند که با تبلیغات غیرمجاز برخورد کنند چرا که برابر دستورالعمل تبلیغات نامزدهای انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی از زمان ثبت نام داوطلبان تا زمان آغاز رسمی تبلیغات هرگونه فعالیت تبلیغی توسط داوطلبان به عنوان فعالیت تبلیغات غیرمجاز محسوب میشود.
دبیر ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان ادامه داد: فعالیت نامزدهای انتخاباتی از ساعت صفر روز پنجشنبه سه اسفندماه شروع و تا صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه سال جاری ادامه دارد.
وی تاکید کرد: هر نامزد انتخاباتی، میتواند در هر حوزه انتخابی یک ستاد اصلی دایر کند و در هر شهر، روستا و یا منطقه شهرداری هم یک ستاد فرعی داشته باشد.
ابراهیمی گفت: تمامی نامزدها میتوانند یک ستاد مجازی هم در حوزه انتخابی خود داشته باشند و ستاد تبلیغات مجازی نامزدها حتماً باید با مرجعیت دامنههای فارسی باشد.
وی اظهار کرد: نامزدهای انتخاب و ستادهای آنها موظف هستند که همه پیوندهای صفحات تبلیغات پیامرسانهای اجتماعی مجاز در بستر پیامرسانهای داخلی را در سامانهای که وزارت کشور اعلام میکند، ثبت کنند، نامزد انتخاباتی نمیتواند در رسانه خارجی و پیامرسانهای خارجی اقدام به تبلیغات و فعالیت کند.
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