اعلام اسامی بازیکنان لیگ برتر برای حضور در اردوی تیم فوتبال جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۲۰ سال کشور از تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال جاری در مرکز ملی فوتبال زیر نظر حسین عبدی در حال برگزاری است.

کادرفنی تیم ملی جوانان به منظور همکاری با باشگاه های حاضر در لیگ برتر تصمیم گرفت نفرات واجد شرایط را به اردو دعوت کند تا از فردا دوشنبه با پایان هفته بیستم این رقابت ها در تمرینات شرکت کرده و تا ۲۵ بهمن ماه توانایی های خود را به نمایش بگذارند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

ایلیا کرمی (پیکان تهران) ، امیرمهدی مقصودی (سپاهان اصفهان)، آرین معالی (خیبر خرم آباد)، ابوالفضل زاده عطار (فولاد خوزستان)، مهرداد آقامحمدی، علی جلوخانی و اهورا زند (شمس آذر قزوین).