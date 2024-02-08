بعثت پیامبر نمونه بارز شایسته سالاری در مکتب اسلام است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک ۲۷ رجب سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص)، از مبعث، به‌عنوان نماد شایسته سالاری دینی یاد کرد و ادامه داد: شایسته سالاری، اصلی است که با فطرت انسانی سازگار و در تمامی فرهنگ‌ها و مکتب‌های بشری مورد اتفاق است.

عضو شورای فرهنگ عمومی اردبیل خاطرنشان کرد: تأکید رسول خدا (ص) بر معیار لیاقت و شایستگی افراد و برخورداری آنان از تعهد همراه با تخصص و توانایی در انجام مسئولیت‌های محوله تا اندازه‌ای بود که اگر فردی هرچند با ایمان و متعهد، از تخصص و توانایی لازم در انجام یک مسئولیت بی‌بهره بود، و یا برعکس، از واگذاری آن منصب به وی خودداری می‌کردند. که این امر در پیشبرد یک حکومت به سمت فلاح و رستکاری بسیار مؤثر است.

جعفرزاده احیای زندگی واقعی بشریت را از دستاوردهای مهم بعثت پیامبر برشمرد و گفت: بخشیدن حیات معنوی به جامعه بشری، گسترش اخلاق حسنه در بین مردم، از بین رفتن خرافات جاهلیت، احیا یکتاپرستی، عزت دادن به انسانیت و ارزش‌گذاری به زنان جامعه از مهمترین دستاوردهای بعثت پیامبر بود.

وی با تاکید بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر اعظم (ص) در ایفای مسئولیت‌های مختلف در جامعه بیان کرد: آموزه‌های ارزشمند دین مبین اسلام می‌توانند در تمامی ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی الگوی راهگشای زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت برای بشریت باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بعثت را تحول و انقلابی بزرگ در جهان عنوان کرد و افزود: شناخت درست یک نعمت بزرگ و درک عظمت آن بدون شناخت بسترها و زمینه‌های ظهور و بروز و شرایط زمانی و جغرافیایی و انسانی آن، اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است.

اخلاق نیک شاخصه اصلی پیامبر اکرم (ص) در رفتار با مردم بود

حجت‌الاسلام جعفرزاده اخلاق عالی پیامبر اکرم (ص) را رستاخیز عظیم معنوی برای سعادت بشریت دانست و تصریح کرد: اخلاق عالی پیامبر اسلام (ص) امواج اسلام را نخست در جامعه و سپس در جهان پدید آورد و در سایه‌ی این رستاخیز عظیم معنوی پراکندگی به یگانگی، بی پروایی به عفت و پاکدامنی و تکبر عرب به تواضع و مهربانی تبدیل شد.

وی با تاکید بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر تاکید کرد و افزود: آموزه‌های ارزشمند دین مبین اسلام می‌تواند در تمامی ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی الگوی راهگشای زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت برای بشریت باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن و نیز ایام حساس و نقش آفرین انتخابات از عموم مردم انقلابی و ولایت مدار دارالارشاد اردبیل دعوت کرد با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن و نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین مجلس خبرگان رهبری بار دیگر پشتیبانی خود را از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون مقدس شهدا نشان دهند.