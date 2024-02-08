به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» ادعا کرد که روز گذشته ۳ موشک آماده به شلیک را در یمن هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا، سنتکام مدعی شد که روز گذشته ۲ موشک کروز ضدکشتی ارتش یمن را که آماده شلیک به سوی دریای سرخ بوده، هدف قرار داده است.

همچنین سنتکام ادعا کرد که روز گذشته موشک دیگری را در یمن که آماده شلیک جهت حمله زمینی بوده نیز هدف گرفته است.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.