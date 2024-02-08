تجاوز نظامی مجدد ائتلاف آمریکایی انگلیسی به شمال و غرب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های یمنی بامداد روز پنج شنبه از تجاوز نظامی جدید آمریکا و انگلیس به منطقه القطینات در شهرستان مرزی باقم واقع در استان صعده خبر دادند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که این حمله خسارت عمده‌ای به همراه نداشته است.

پیش از این، منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار استان الحدیده یمن خبر داده بودند.

طی چند روز گذشته چند بار استان‌های صعده، الحدیده، بیضاء و صنعاء هدف حملات مشترک آمریکا و انگلیس قرار گرفتند. با این حال ارتش یمن هر بار به تلافی این حملات دست به عملیات تلاقی جویانه زد.

دولت نجات ملی یمن بارها تاکید کرده که توقف حملاتش منوط به توقف جنگ علیه غزه است.