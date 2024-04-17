ادعای سنتکام درباره هدف قرار دادن دو پهپاد یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام در حساب کاربری خود در ایکس اعلام کرد که روز گذشته در ۱۶ آوریل بین ساعت ۱۰:۵۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح (به وقت صنعا)، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده با موفقیت با دو هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) در یمن درگیر شدند و آنها را سرنگون کردند.
سنتکام در ادامه ادعا کرده است که هیچ تلفات یا خسارتی توسط کشتیهای تجاری ایالات متحده، ائتلاف یا تجاری گزارش نشده است و مشخص شد که پهپادها تهدیدی قریب الوقوع برای کشتیهای تجاری ایالات متحده، ائتلاف و تجاری در منطقه هستند. این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمنتر کردن آبهای بینالمللی برای کشتیهای تجاری ایالات متحده، ائتلاف و تجاری انجام میشود.
روز جمعه گذشته نیز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام با صدور بیانیهای مدعی شد که یک موشک بالستیک یمنی را منهدم کرده است. سنتکام ادعا کرد که نیروهای آمریکایی ساعت ۱ عصر روز پنجشنبه به وقت صنعا یک موشک بالستیک ضد کشتی یمنی را بر فراز دریای سرخ منهدم کردهاند. در ادامه این بیانیه آمده بود: گزارشی در خصوص آسیب جانی یا زیان مالی در کشتیهای آمریکایی، کشتیهای ائتلاف یا کشتیهای تجاری گزارش نشده است.
گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتیهای صهیونیست یا کشتیهایی که مقصد آنها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند. ارتش یمن عملیاتهای موفقیتآمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیبهای اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل، ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.
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