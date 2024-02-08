برای نخستین بار از جنگ جهانی دوم آمریکا شاهد حمله به ناوهایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که هفدهمین هفته پیاپی حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه با مشارکت آمریکا و انگلیس سپری می‌شود، اما این رژیم با وجود جنایت‌های بی‌سابقه دستاوردی جز ناامیدی و شکست نداشته است.

وی افزود: آمارهای اعلامی شهیدان، زخمی‌ها و افراد ناپدیدشده در غزه آمارهای کاملی نیستند، زیرا بسیاری از این موارد هنوز به ثبت نرسیده‌اند. جنایت‌های کشتار جمعیِ به ارتکاب رسیده از سوی صهیونیست‌ها در غزه به ۲۳۷۰ مورد می‌رسد.

الحوثی گفت: دشمن صهیونیست با مشارکت انگلیس و آمریکا برای حمله به رفح جهت تحمیل بزرگترین آوارگی به آوارگان فلسطینی آماده می‌شود. هواپیماهای شناسایی آمریکایی و انگلیسی نقش مهمی را برای آماده‌شدن جهت حمله به رفح ایفا می‌کنند.

وی افزود: تمامی عناوین شرارت، سرکشی، کفر، وحشی‌گری و کینه‌ورزی در برابر دیدگان جهانیان در مورد اقدامات جنایتکارانه دشمن صدق می‌کند. آمریکا با نقش مهمی که در شورای امنیت ایفا می‌کند منبع شرارت، جنایت، ستم، و سرکشی نسبت به ملت‌های مستضعف به شمار می‌آید.

الحوثی گفت: بیانیه‌های سازمان ملل در خصوص غزه با وجود اینکه هنوز به سطح اقداماتی که علیه ملت‌های مستضعف انجام می‌دهد نرسیده، اما سبک شمرده می‌شود و با آن برخورد بدی صورت می‌گیرد. با وجود اینکه جنایت نسل‌کشی در غزه ادامه دارد و مدت زیادی از آغاز آن می‌گذرد، اما جامعه بین‌الملل در قبال آن کوتاهی کرده و آمریکا در این موضوع نقشی اساسی دارد.

وی افزود: دشمن اسرائیلی در تحقق هدف‌های اعلامی خود مبنی بر از بین‌بردن مبارزان در نوار غزه شکست خورده است. دشمن اسرائیلی با این حجم از ادعا، بمباران و ویرانی در بازگرداندن اسیران خود بدون توافق تبادل ناکام بوده است. دشمن در کوچاندن ساکنان غزه به خارج از این باریکه ناکام بود و آمریکا نیز در این هدف در کنار دشمن بود. آمریکا تلاش کرد برخی کشورهای عربی را برای پذیرش کوچاندن کامل ساکنان نوار غزه راضی کند.

الحوثی گفت: از نشانه‌های شکست ارتش اسرائیل الزام آنان به افزایش مدت خدمت نظامی اجباری و داوطلبانه است. آمریکا برآورد می‌کند که ارتش اسرائیل تنها برای جبران زیان‌های ضربه هفتم اکتبر و نه زیان‌های پس از آن، دست‌کم به ۵ سال زمان نیاز دارد.

وی افزود: اوضاع داخلی صهیونیست‌ها متزلزل است و با زیان‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آمریکا انتخابات را پیش رو دارد و در حال حاضر با جبهه‌های عراق، یمن و دیگر جبهه‌ها درگیر شده است؛ این درگیری برای آمریکا هزینه دارد، این کشور را نگران می‌نماید و بر آن تاثیر می‌گذارد. اوضاع داخلی و اقتصادی در انگلیس نیز متزلزل است.

الحوثی گفت: آمریکا و اسرائیل برخی نظام‌ها را برای بهره‌گرفتن از رخ‌دادهای غزه در چارچوب توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل وسوسه می‌کنند؛ این توهم‌ها و آرزوها هرگز محقق نخواهد شد.

وی افزود: جبهه حزب‌الله در لبنان تاثیر زیادی در مشغول‌کردن دشمن، استهلاک توان نیروهای آن و مجبورنمودن صدها هزار صهیونیست به ترک محل اقامتشان داشته است. جبهه عراق نیز یاریگر و جدی است، دشمن اسرائیلی و آمریکایی را هدف قرار می‌دهد و جانفشانی می‌کند. به دلیل اثرگذاری جبهه عراق، آمریکا رویارویی با آن را تشدید کرد و فرماندهان مبارز و عزیز آن را هدف قرار داد. ما به برادران مبارزمان در عراق شهادت فرماندهانی را که دشمن آمریکایی به دلیل نقش بزرگشان در یاری ملت فلسطین هدف قرار داد تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

الحوثی گفت: جبهه یمن به حمله به دشمن در فلسطین اشغالی و عملیات دریایی خود تا زمانی که حمله به غزه و محاصره آن به پایان نرسد ادامه خواهد داد. ما طی هفته جاری دشمن را در ام الرشاش (ایلات) هدف قرار دادیم؛ این منطقه دیگر آن طور که دشمن آرزو داشت امن نیست و بندر آن تعطیل شده است. صهیونیست‌ها در ام الرشاش در نگرانی و بیم مداوم به سر می‌برند و اوضاع اقتصادی آن به شکلی روشن آسیب دیده است.

وی افزود: عملیات‌های ما طی هفته جاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب ادامه یافت و حرکت کشتی‌های مرتبط به اسرائیل تقریباً متوقف شده است. دشمن برای حمل کالا به کشتی‌های اجاره‌ای روی آورده و با هدف قراردادن آن‌ها اوضاع برای آن‌ها دشوار شده است.

الحوثی گفت: آمریکا و انگلیس در راستای تلاش برای حمایت از کشتی‌های اسرائیلی و رساندن کالا به دشمن به کشور ما حمله کردند. آمریکا و انگلیس هیچ کاری را برای کشورهای دیگر انجام نمی‌دهند و آنچه در رابطه با حمایت از دریانوردی بین‌المللی می‌گویند دروغ است.

وی افزود: طی این هفته ۵ عملیات به انجام رسید که از جمله آن عملیات بزرگی بود که آمریکا در مورد آن از درگیری ۱۴ ساعته سخن گفت. برای نخستین بار از جنگ جهانی دوم آمریکا شاهد هدف قرارگرفتن کشتی‌های جنگی خود است.

الحوثی گفت: با هماهنگی بیشتر با ما، تمامی کشورها می‌توانند اطمینان و آرامش هر چه بیشتری را در دریانوردی تجاری خود به دست بیاورند؛ آن‌ها هرگز نباید به تبلیغات منفی آمریکا گوش فرا بدهند.

وی افزود: آمریکا و انگلیس در این هفته ۸۶ بار کشور ما را هدف قرار دادند، اما این اقدام تاثیری در کاهش توانمندی‌های ما ندارد. بر اساس آنچه در روزنامه‌های آمریکایی منتشر شده، آمریکا تلاش خود را برای بهره‌گیری از تاکتیک یمن که آنان را غافلگیر کرد آغاز کرده است.

الحوثی گفت: با اینکه کشتی‌های جنگی آمریکا هدف قرار داده شده‌اند، این کشور جرات حمله زمینی به یمن را ندارد و به دنبال افرادی است که به جای آن به صورت زمینی و میدانی با ما بجنگند.

وی افزود: به آمریکا و انگلیس نصیحت می‌کنیم که در قبال پاسخ جنبش حماس به پیش‌نهادها و تلاش‌های دیپلماتیک قطر و مصر موضع مثبتی را اتخاذ کنند. تنها راه پایان‌دادن به مشکل توقف حمله به غزه و پایان محاصره آن است.

الحوثی گفت: تا زمانی که خون فلسطینیان به زمین ریخته می‌شود، اشک زنان بیوه جاری می‌شود و یتیمان گریان می‌شوند هرگز میدان نبرد را خالی نخواهیم کرد. ما به موضع خود مبنی بر شلیک موشک‌های بالستیک و هدایت‌شونده و پهپادها ادامه می‌دهیم و فعالیت‌های آماده‌سازی و بسیج ادامه خواهد داشت و گسترش خواهد یافت.