حزب الله پادگان معالیه گولان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت لبنان پادگان معالیه گولان را با دو موشک هدف قرار داده و تلفات قطعی به دشمن صهیونیست وارد کردند.

منابع صهیونیست از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به اصابت چندین موشک به اصبع الجلیل پس از شنیده شدن صدای آژیر اشاره کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با موشک فلق پادگان معالیه گولان را هدف قرار داده و تلفات قطعی به آن وارد کرده است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز اشاره کرد موشک‌هایی از سمت لبنان به سمت حدب البستان رژیم صهیونیستی در الجلیل شلیک شده است.