حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در «نبطیه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خودرویی در مرکز شهر «نبطیه» واقع در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مورد هجوم قرار گرفت.

منابع خبری گزارش دادند که حمله به این خودرو در مرکز شهر نبطیه با پهپاد به انجام رسیده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که در نتیجه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهر نبطیه در جنوب لبنان ۳ نفر زخمی شده‌اند.

برخی رسانه‌های عبری زبان نیز مدعی شدند که یکی از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان سوار بر این خودرو بوده است.

این در حالی است که کمی پیش‌تر خبرنگار النشره اعلام کرد که پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی پروازهای پرتعدادی را در ارتفاع پایین بر فراز روستاهای «صریفا»، «بافلیه»، «دبعال»، «ارزون» و «الجوار» به انجام رسانده‌اند.

المنار نیز گزارش داد که پهپادهای هیرمز ۴۵۰ و ۹۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی پروازهای پرشماری را در آسمان منطقه‌های نبطیه و «زهرانی» انجام داده‌اند.