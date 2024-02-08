۷۰ شی تاریخی در زنجان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۰ شیء تاریخی استان روز پنجشنبه همزمان با دهمین روز از دهه فجر با حضور مسوولان استانی در موزه باستان شناسی ذوالفقاری زنجان رونمایی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در این مراسم، گفت: ۲ زمین برای ایجاد موزه اختصاص داده شده که یک زمین در فضایی تحت عنوان باغ امین است که در کمیسیون ماده پنج مصوب شده و مراحل آن طی می‌شود.

محمد شعاعی افزود: یک زمین دیگر در سایت فرهنگ و هنر در انتهای خیابان شرقی ارتش برای احداث ساختمان اداره کل میراث‌فرهنگی استان اختصاص داده شده که بخشی از آن برای ایجاد موزه است که اعتبار آن از محل مولدسازی تامین و احداث خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: موزه روایتگر گذشته است و جایگاه کنونی و مسیر رو به آینده را به جامعه نشان خواهد داد، از این رو مرمت اشیای تاریخی موزه ای، ضمن تقویت پتانسیل موزه، اشیا را از ورطه فراموش شدن و بلا استفاده ماندن مصون نگاه می‌دارد و کاربردی ارزشی‌تر به آن می‌دهد.

باستانشناس و رئیس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه نیز در این مراسم، گفت: سکه‌های فرهنگی تاریخی استان زنجان از لحاظ تعداد و همچنین دوره‌های تاریخی و جنس، دارای بیشترین و متنوع‌ترین میزان در سطح کشور است که پتانسیل و ظرفیت ایجاد موزه تخصصی سکه را در شمال غرب کشور دارد.

ابوالفضل عالی گفت: سالانه با توجه به تهیه شناسنامه حفاظتی و مرمتی برای تمامی اشیا بر اساس اولویت و ضرورت بین ۵۰ تا ۷۰ اثر جهت انجام عملیات حفاظت و مرمت به گارگاه فعال حفاظت و مرمت موزه معرفی شد.

امین اموال فرهنگی تاریخی استان زنجان نیز ادامه داد: ۲۱ هزار و ۵۰۰ قلم شئ مطالعاتی شامل اقلام از جنس آلی، سنگی، سفالی، فلزی، شیشه‌ای مربوط به ادوار مختلف تاریخی و تعداد هشت هزار و ۲۴۲ قلم از اشیای ثبتی و موزه‌ای در سامانه جام اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

جواد محمدی خاطر نشان کرد: سایر اشیای فرهنگی نگهداری شده در مخازن امن استان نیز به دلیل محدودیت مکان نمایش با وجود تنوع و کثرت آن قابلیت ایجاد هشت تا ۱۰ موزه را در سطح استان و شهر زنجان داراست.

وی افزود :۷۰ شی تاریخی که قدمتی از سه هزار و ۵۰۰ سال گذشته تا دوره صفوی داشتند در مدت سه تا چهار ماه با دقت و ظرافت تمام در اتاق مرمت موزه باستانشناسی ذوالفقاری مرمت شد و در ماه های پیش رو به مرور در موزه‌های استان به نمایش عموم گذاشته خواهد شد.

محمدی افزود: بیش از ۱۱ هزار شی تاریخی اعم اشیای سفالی، فلزی و سکه در جغرافیای استان زنجان در کاوش‌ها یا کشفیات جمع آوری شده است که نمایش آنها نیازمندِ فضای اختصاصیِ مناسب است و این مهم با ایجاد موزه بزرگ استان محقق می‌شود.