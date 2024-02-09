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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی خبر داد؛

پذیرش دانشجو در دوره‌ کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی

پذیرش دانشجو در دوره‌ کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی

تبریز-رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی گفت: پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عابدزاده، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این دانشگاه در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر در مراکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذیرش دوره‌های مذکور اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی به نشانی az.uast.ac.ir مراجعه و یا به آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان به صورت حضوری مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کد مطلب 6018960

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