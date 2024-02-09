پذیرش دانشجو در دوره‌ کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عابدزاده، در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این دانشگاه در گروههای آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر در مراکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در پذیرش دورههای مذکور اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی به نشانی az.uast.ac.ir مراجعه و یا به آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان به صورت حضوری مراجعه کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشته محلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته محلهای انتخابی خود اقدام کنند.
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