۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

۷ مهر آخرین مهلت ثبت‌نام در دانشگاه علمی و کاربردی

۷ مهر آخرین مهلت ثبت‌نام در دانشگاه علمی و کاربردی

شهرکرد- رئیس دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷ مهر آخرین مهلت ثبت‌نام در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی و کاربردی است.

غلامرضا آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام و استقبال داوطلبان، امروز شنبه ۷ مهرماه، آخرین فرصت برای ثبت‌نام در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی‌کاربردی است. متقاضیان می‌توانند تا پایان امروز با مراجعه به [سایت سازمان سنجش](https://www.sanjesh.org) نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: این فرصت ویژه برای داوطلبانی فراهم شده که قصد ادامه تحصیل را دارند و تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. تأکید می‌شود که پس از پایان مهلت مقرر، امکان نام‌نویسی و ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی‌کاربردی با رویکرد مهارت‌محور و ارتباط مستقیم با بازار کار، بستری مناسب برای ارتقای علمی و حرفه‌ای جوانان استان فراهم کرده و امیدواریم شاهد حضور پررنگ‌تر دانشجویان در ترم جدید باشیم.

