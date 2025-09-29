غلامرضا آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام و استقبال داوطلبان، امروز شنبه ۷ مهرماه، آخرین فرصت برای ثبت‌نام در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی‌کاربردی است. متقاضیان می‌توانند تا پایان امروز با مراجعه به [سایت سازمان سنجش](https://www.sanjesh.org) نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: این فرصت ویژه برای داوطلبانی فراهم شده که قصد ادامه تحصیل را دارند و تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. تأکید می‌شود که پس از پایان مهلت مقرر، امکان نام‌نویسی و ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی‌کاربردی با رویکرد مهارت‌محور و ارتباط مستقیم با بازار کار، بستری مناسب برای ارتقای علمی و حرفه‌ای جوانان استان فراهم کرده و امیدواریم شاهد حضور پررنگ‌تر دانشجویان در ترم جدید باشیم.