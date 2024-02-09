به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره تحت عنوان رویداد رسانهای جهاد تبیین و انتخابات به منظور پوشش اخبار و گزارشهای مربوط به انتخابات اسفند ماه در رسانههای استان بوشهر با همکاری شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار میشود.
وی افزود: تمام رسانههای دارای مجوز فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات اعم از نشریات مکتوب، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و رسانههای الکترونیک غیر برخط که مبدا فعالیت آنها در استان بوشهر است، میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همچنین تمام روزنامه نگاران شاغل و آزاد استان که در مطبوعات غیر سراسری (منطقهای، محلی یا استانی)، نمایندگی نشریات سراسری و یا خبرگزاریها و همچنین پایگاههای خبری استان بوشهر فعالیت میکنند، میتوانند در جشنواره شرکت کنند.
پورات تصریح کرد: آثار ارسالی به جشنواره باید از تاریخ ۲۹ دی ماه سال جاری تا ۲۴ بهمن ماه امسال در رسانههای دارای مجوز فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات (نشریات مکتوب، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و رسانههای الکترونیک غیر برخط) که مبدا فعالیت آنها در استان بوشهر است، منتشر و چاپ شده باشد.
وی اضافه کرد: شرکت کنندگان میتوانند حداکثر در ۲ بخش و در هر رشته نیز حداکثر با ۲ اثر در جشنواره شرکت کنند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت: برگزیدگان جشنواره ملزم به ارائه اصل اثر به دبیرخانه جشنواره هستند.
پورات تصریح کرد: ارسال کپی بریده آثار راه یافته به مرحله نهایی در نشریاتی که آثار شرکت کنندگان در آنها بهچاپ رسیده و نیز نسخه چاپی نشریات الکترونیکی الزامی است.
وی ابراز داشت: دبیرخانه جشنواره از پذیرش غیر الکترونیکی آثار معذور است.
معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: آثار فاقد نام نویسنده یا با نام مستعار و آثار غیر مرتبط با حوزه جغرافیایی جشنواره، پذیرفته نخواهد شد.
پورات بیان کرد: آثار منتشر شده در صفحات استانی خبرگزاریها یا ضمائم استانی و شهرستانی نشریات سراسری، در صورتی که در زمانهای فعالیت و یا فراخوان دارای پروانه نمایندگی باشند، مجاز به شرکت در جشنواره هستند.
وی با بیان اینکه آثار باید دارای شناسنامه، لوگوی رسانه، تاریخ انتشار و شماره مسلسل رسانه باشد، یادآور شد: نحوه ارسال آثار از طریق پیم رسان ها و شماره اعلام شده بنام دبیرخانه همایش است.
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