امضای تفاهمنامه سینمایی ایران با ۷ کشور خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، نشست مشترک محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی ایران با مهمانان بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر ۲۰ بهمن ماه در خانه جشنواره در برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی ایران، علی اصغر فارسی، حبیب ایل بیگی، محمد حمیدی مقدم، یزدان عشیری، علیرضا اسماعیلی، سیدصادق موسوی، مجید زین‌العابدین و رائد فریدزاده مدیر بخش بین‌الملل چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر حضور داشتند.

این نشست با پخش سرود ملی ایران و قرایت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

فریدزاده مدیر بخش بین‌الملل جشنواره در ابتدای این مراسم بیان کرد: امروز میزبان نمایندگان و روسای سینمایی کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه هستیم. این نشست در نوع خودش خاص و ویژه است زیرا کمتر پیش می‌آید که روسای سینمایی سایر کشورها در ایران حضور داشته باشند. پیش‌نویس بیانیه مشترک در زمینه همکاری و تعمیق روابط سینمایی با این کشورها تهیه شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ۶ بندی که در این بیانیه اشاره شده عبارتند از بندهای کلی برای گسترش همکاری‌های چندجانبه در زمینه تولیدات مشترک، تسهیل اکران آثار در کشورهای منطقه، ایجاد صندوق حمایت مشترک منطقه‌ای برای فعالان سینما، گسترش همکاری در زمینه توسعه فناوری، افزایش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و حمایت ویژه از آثار منطقه در جشنواره‌های هر یک از اعضا.

مردم ایران و ارمنستان دوستی دیرینه دارند

دانیل دانیلیان معاون وزیر فرهنگ ارمنستان عنوان کرد: خوشحال هستم که امروز در جمع شما حضور دارم. من از طرف وزارت علوم، آموزش و فرهنگ ارمنستان درود دوستانم را به شما می‌رسانم. مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر را هم تبریک می گویم. همکاری فرهنگی میان ارمنستان و ایران موضوع جدیدی نیست و در گذشته هم بوده است. مخصوصا این اواخر در حوزه سینما همکاری‌های زیادی با ایرانیان داشته ایم.

وی ادامه داد: خودم شخصا عاشق سینمای ایران هستم زیرا یکی از سینماهای منحصربفرد و خوب منطقه است‌. سینمای ایران خاص است به دلیل نگاه و نگرش خاصی که دارد. حضور من در اینجا دوران جدید برای توسعه همکاری‌ها در حوزه سینما و هنر است. تا این اواخر نیز تولیدات مشترک داشته ایم و این مساله را می‌توانیم گسترش دهیم.

معاون وزیر فرهنگ ارمنستان گفت: نظر من این است که سینماگران ایرانی و ارمنی حرف‌ها و موضوعات زیادی برای همکاری با هم دارند. چون مردمان این ۲ کشور ارتباطات قدیمی با هم داشته اند. دوستی دیرینه و هزاران ساله ایران و ارمنستان و همچنین همکاری‌های فرهنگی مردم ۲ کشور بستر مناسبی برای همکاری ‌های آینده است. برای همه همکاران و دوستانم آرزوی موفقیت دارم. به امید همکاری‌های خوب در آینده.